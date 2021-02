vor 17 Min.

Kiesabbau in Wiesenbach: Was die Gemeinde plant

Plus In Wiesenbach sollen insgesamt 258.000 Kubikmeter Sand und Kies in den nächsten zehn Jahren abgebaut werden. Wie das ablaufen soll und was die Gemeinde plant.

Von Manuela Rapp

Insgesamt rund 258.000 Kubikmeter Sand und Kies sollen in den nächsten zehn Jahren auf der Gemarkung Unterwiesenbach abgebaut werden. Danach ist beabsichtigt, sowohl das Areal mit unbelastetem Material wieder aufzufüllen als auch die landwirtschaftlichen Flächen wieder instand zu setzen.

Die dafür vorgesehene Fläche ist circa 1,74 Hektar groß. Der Antrag auf die Abgrabungsgenehmigung war ein Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Sitzung des Wiesenbacher Gemeinderates.

Im Regionalplan Donau-Iller ist das südöstlich von Unterwiesenbach gelegene Areal auf der Flurnummer 336 als Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung von Sand und Kies ausgewiesen. Geplant sind an der nördlichen Grundstücksgrenze eine Hecke als Ausgleichsmaßnahme und im Osten und Süden die Aufschüttung zwei Meter hoher Humuswälle zur Zwischenlagerung der Deckschichten während der Bauzeit.

Abbauzeit soll in Wiesenbach zwischen 7 und 17 Uhr sein

Die geplante Abbausole, so die Sitzungsvorlage, befindet sich circa 21 Meter unter der Geländeoberkante. Damit liegt sie nach den vorgelegten Unterlagen des Betreibers mindestens 1,5 Meter über dem höchsten Grundwasserstand, was wiederum einen vollständigen Trockenabbau ermöglichen soll.

Mit Blick auf dieses Thema erklärte sich Bürgermeister Gilbert Edelmann bei der Sitzung des Gemeinderats für befangen. Grund hierfür: Die Kommune hat vor einigen Monaten den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan unmittelbar nordöstlich des Abbaugeländes gefasst, um planungsrechtliche Grundlagen für Übernachtungsmöglichkeiten in Schäferwägen zu schaffen. Das ist ein Projekt der Familie Edelmann.

Das Wiesenbacher Gremium stimmte dem Vorhaben zu. Das Landratsamt, so lautet der Beschluss, „soll jedoch darauf hinwirken, dass eine verträgliche Nutzung beider Vorhaben – Kiesabbau und Schäferwägen – ermöglicht wird“. Die Abbauzeiten sollen zwischen sieben und 17 Uhr sein.

Ebenso möchte der Rat, dass geprüft wird, ob die Betreiberfirma für mögliche, durch die Kiestransporte entstehende Schäden in der Scheibenbergstraße belangt werden kann.

