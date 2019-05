14:38 Uhr

Kind im Kommunionunterricht - Fahrrad gestohlen

Einen dreisten Fahrraddiebstahl meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht (Symbolbild).

Ein dreister Diebstahl: Als ein zehnjähriges Mädchen aus dem Kommunionunterricht zurückkam, war sein Fahrrad weg.

Am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr stellte ein zehnjähriges Mädchen ihr Fahrrad bei der Krumbacher Kirche St. Michael ab und ging in den Kommunionunterricht. Als es nach rund 90 Minuten wieder damit heimfahren wollte, war das Fahrrad im Wert von rund 350 Euro laut Bericht der Polizei verschwunden. Es handelt sich um ein weiß-rosa-farbenes Rad der Marke Bulls. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefonnummer 08282/905-0. (zg)