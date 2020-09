vor 32 Min.

Kindergarten: Panne bei Spatenstich in Ziemetshausen

Beim Spatenstich zur Kindergartenerweiterung in Ziemetshausen fehlte die zu setzende Bodenplatte für den Flachbau. (Von links) Zweiter Bürgermeister Edwin Räder, Bürgermeister Ralf Wetzel, Kindergartenleiterin Iris Wojatschek mit Stellvertreterin Gabi Greiner und dritter Bürgermeister Rudi Liebhaber nahmen diese Panne locker hin.

Plus Dem beauftragten Bauunternehmen kommt beim ersten Spatenstich für die Erweiterung des Kindergartens „Märcheninsel“ in Ziemetshausen kurzfristig etwas dazwischen.

Von Peter Voh

So hatten sich die Verantwortlichen das sicherlich nicht vorgestellt. Es war schon alles angerichtet für den Spatenstich zur Erweiterung des Kindergartens in Ziemetshausen. Alle hatten sich bereits vor Ort zu einem Pressetermin eingefunden – aber dann kam dem Bauunternehmen kurzfristig etwas dazwischen und die Verantwortlichen mussten improvisieren.

Die Vorbereitungen zum Erweiterungsbau für den aus allen Nähten platzenden Kindergarten „Märcheninsel“ sind abgeschlossen. Das schon etwas betagte Kinderhaus soll einer grundlegenden Sanierung und Erneuerung unterzogen werden. Der erste Bürgermeister Ralf Wetzel und seine Stellvertreter Edwin Räder ( CSU) und Rudi Liebhaber (UWG) sowie die Kindergartenleitung mit Iris Wojatschek und Stellvertreterin Gabi Greiner hatten sich schon vor Ort eingefunden für den Spatenstich zur Einbringung der vorgefertigten Bodenplatte. Leider konnte die Baufirma den vereinbarten Pressetermin kurzfristig nicht wahrnehmen. Die Anlieferung mit Auftakt der Bauarbeiten soll nunmehr in dieser Woche erfolgen.

Kindergarten in Ziemetshausen: Statt Bodenplatten gab es Spielzeugbagger

Die Anwesenden ließen sich davon nicht beirren und stellten sich dennoch zum Spatenstich auf. Mangels Baumaschinen konnte man sich beim Spielzeugpool der Märcheninsel bedienen und bewies mit Kindergartenbaggern seinen guten Willen.

Das Bauprojekt ist wegen steigender Geburtszahlen, die in Ziemetshausen zu verzeichnen sind, langfristig angelegt. Man wolle im bestehenden Kinderhaus nicht bis an die Grenze der Kapazität fahren und vorsorgen, hieß es bei der Vorstellung des Projektes. Um eine Erhöhung der Plätzeanzahl zu bekommen, soll ein zweigruppiger Bau entlang des Bahngleises entstehen. Er soll ökologisch und ökonomisch gestaltet werden. Dabei ist auch an eine Fotovoltaik-Anlage gedacht, beim Heizsystem ist entweder eine Infrarot-Decken- oder eine Fußboden-Heizung geplant.

Der Erweiterungsbau in Fertigbauweise kommt auf der Bodenplatte zu stehen und soll im Spätherbst in Betrieb genommen werden.

