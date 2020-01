26.01.2020

Kinderkrippe Deisenhausen: 600 000 Euro Mehrkosten drohen

Deisenhauser Neubauprojekt wird durch eine Richtlinienänderung ausgebremst. Hoffnung auf neues Förderprogramm.

Von Von Emil Neuhäusler

Über Deisenhausen Kindergarten mit Kinderkrippe-Neubauplänen kreist ein kleines Tief namens Bayerische Staatsregierung. Diese hat nämlich beschlossen, rückwirkend zum 31. August 2019 das Sonderförderungsprogramm zum Ausbau der Kinderbetreuungsplätze einzustellen. Das würde bedeuten, dass die geplante Kinderkrippe nur noch über die regulären Zuschuss-Mittel mit etwas über 50 Prozent anstatt mit über 85 Prozent gefördert würden. Für die Kinderkrippe finanzierenden Gemeinden Deisenhausen, Breitenthal, Ebershausen und Wiesenbach bedeuten diese Änderungen eine Ausgabenmehrung von rund 600 000 Euro.

Zieht sich die bayerische Staatsregierung aus der Verantwortung?

Bürgermeister Norbert Weiß erklärte einleitend, dass derzeit viele bayerischen Gemeinden mit der Situation des ungedeckten Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz kämpfen. Es sei nicht hinnehmbar, dass die Staatsregierung auf der einen Seite den Eltern das Recht auf einen Krippenplatz zugesteht, sich selbst aber durch die Rücknahme der Förderung aus der Verantwortung ziehe. Er habe umgehend mit dem Landtagsabgeordneten Alfred Sauter Kontakt aufgenommen. Dieser sei der Meinung, dass infolge des Drucks aus den Kommunen in absehbarer Zeit ein neues Förderprogramm zu erwarten ist. Da auf Grund der Notwendigkeit des Neubaus von zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen kein langer Aufschub zu verantworten ist, und auch bei geringerer Förderung gebaut werden müsse, beschloss der Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen die Planung so weit fortzuführen, dass bei einer eventuellen neuen Sonderförderung sofort der Förderantrag gestellt werden kann. Die Gemeinderäte Martin Konrad und Bernhard Kohn wollen diesen Weg nicht mitgehen. Letzterer erklärte seine Entscheidung: Anfangs, als es um Neubau oder Sanierung des bestehenden Kindergartens ging, habe er für einen günstiger hochgerechneten Neubau gestimmt. Damals standen Kosten von etwas über 2 Millionen Euro im Raum für eine Krippen- und zwei Kindergartengruppen. Daraus seien inzwischen zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen geworden, für die ca. 3,7 Millionen Euro erwartet werden, eine Summe, die er nicht mehr mittragen könne. „Die Nummer wird mir zu groß!“, fasste er seine Bedenken zusammen.

Nach derzeitigem Stand kämen mit der geringeren Förderung folgende Kosten auf die an der Krippe beteiligten Gemeinden zu: Breitenthal 218.470 Euro, Deisenhausen und Ebershausen je 156.000 Euro sowie Wiesenbach 347.000 Euro. Der dreigruppige Kindergarten, den Deisenhausen und Wiesenbach gemeinsam mit rund 55 Prozent Mittelförderung finanzieren, kostet Deisenhausen Rund 1,22 Millionen Euro und Wiesenbach rund 643.000 Euro. Die Betriebskosten werden nach Zahl der angemeldeten Kinder Jahr für Jahr abgerechnet.

Förderprogramme in Sachen digitale Zukunft

In Anspruch nehmen kann und will die Gemeinde das Sonderprogramm „Gigabitrichtlinie Bayern“, über das die Kommunen Schulen, Rathäuser und Gewerbegebiete mit rund 80-prozentiger Förderung an ein schnelles Glasfasernetz anschließen können. Über dieses Programm gibt es auch Zuschüsse bei einem Ist-Zustand von mehr als 30 Mbit/s. Um die Deisenhauser Grundschule für die digitale Zukunft aufzustellen und den Kindern den richtigen Umgang mit den neuen Medien zu lehren, empfiehlt der Gemeinderat dem Schulverband dieses staatliche Förderprogramm. Den Auftrag für die Durchführung der Markterkundung, Ausschreibung und Prüfung von Angeboten für die Glasfaser-Erschließungsarbeiten an Rathaus und Gewerbegebiete erhält die Firma Corvese. Angeregt wurde zu prüfen, ob der Ortsteil Nordhofen über das Sonderprogramm „Höfebonus“ in den Genuss von Glasfaser kommen kann. Mit diesem können künftig mit mindestens 80 Prozent Zuschuss auch kleine Weiler und Einzelgehöfte an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Baumprüfung: Weitere Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung: Ende November wurde, erinnerte Bürgermeister Weiß, die jährliche Prüfung der Bäume im öffentlichen Bereich durchgeführt. Die daraus resultierenden Pflege- und Rückschnittarbeiten wurden mit einer Gegenstimme an die Firma Jeckle Dienstleistung nach Stundenaufwand vergeben. Angemahnt wurde, auch entlang der landwirtschaftlichen Flächen Hecken und Wälder zurückzuschneiden, weil sonst den Bauern Zuschussnachteile entstünden. Bürgermeister Weiß forderte, dass die Besitzer eines Rechtlerwaldes, wie es sie zum Beispiel in Nordhofen gebe, dieser Pflicht ebenfalls nachkommen sollten, da die Gemeinde hier, obwohl ihr Grund und Boden des Rechtlerwaldes gehörten, nicht tätig werden dürfe.

Granitquader: Um das Parken von Lkw auf Entwässerungsgraben und Stauraumkanal entlang der Günzstraße zu unterbinden, werden die vorhandenen Straßenpfähle durch größere Granitquader im Abstand von je 20 Metern ersetzt. Diese können dann, wusste Bürgermeister Weiß aus Erfahrung, entgegen der mehrfach angewandten Praxis, die Straßenpfähle einfach herauszureißen und seitlich abzulegen beziehungsweise in die Günz zu werfen, nicht mehr ohne technische Gerätschaft bewegt werden. Den Auftrag erhält ebenfalls die Firma Jeckle.