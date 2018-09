vor 48 Min.

Kiosk in Breitenthal gerät in Brand

In Breitenthal ist am Montagabend ein Kiosk abgebrannt.

Personen werden nicht verletzt, die Ursache ist unklar, die Kripo ermittelt. Am Samstag findet in diesem Bereich eine umstrittene AfD-Veranstaltung statt.

Ein Kiosk ist am Montagabend im Bereich des Breitenthaler Sportplatzes in Brand geraten und abgebrannt. Wie die Einsatzzentrale des Kemptener Polizeipräsidiums mitteilte, wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Mehrere Feuerwehren aus Breitenthal und umliegenden Orten waren im Einsatz und hatten den Brand offensichtlich rasch unter Kontrolle.

Das Vereinsheim in der Nähe wurde, so der Sprecher des Präsidiums, nicht beschädigt. Am Samstag findet bekanntlich in diesem Bereich eine Wahlveranstaltung der AfD statt, zu der Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, erwartet wird. Die Veranstaltung ist in der Bevölkerung umstritten.

Kann es zwischen der Veranstaltung und dem Brand gar einen Zusammenhang geben? Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte dafür, die Ursache sei unklar. Aber die Kripo habe die Ermittlungen übernommen und es werde in alle Richtungen ermittelt, so der Sprecher. (pb)

