Vor 70 Jahren feierte er in Oberbleichen die Primiz

Pfarrer Anton Frick stand 1951 am Primizaltar. Es war die dritte Primiz innerhalb eines halben Jahrhunderts

Es war die dritte Primiz, die Oberbleichen innerhalb eines halben Jahrhunderts erleben durfte. Viele Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung strömten herbei, als Alois Egger 1907 seine Primiz feiern konnte.

Nach Kaplansjahren wurde er 1912 Pfarrer in Zaiertshofen und ging 1918 nach Bedernau. Die Primiz von Ludwig Ruf 1939, nur wenige Monate vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, litt unter den Verboten der Nazis. Der Gottesdienst durfte nicht im Freien abgehalten werden, aber trotzdem haben sich viele Menschen eingefunden, um an diesem Ereignis teilzunehmen. Damit auch sie die Primizpredigt hören konnten, hat man kurzfristig eine Öffnung in die Kirchenmauer geschlagen, durch die der Primizprediger sich dann an alle Gläubigen wenden konnte. So wurde auch diese Primiz zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nach kurzer Kaplanszeit wurde er bereits zu Beginn des Krieges eingezogen und kam erst 1946 aus der Gefangenschaft wieder nach Hause. Stadtkaplan in Augsburg St. Georg übernahm er die Leitung des Lehrlingsheim als Präses und wurde Religionslehrer an den Augsburger Schulen. Die vielfältigen Verdienste des Gymnasialprofessors wurden mit dem päpstlichen Titel Monsignore gewürdigt. Anton Frick besuchte noch die Schule, als Ludwig Ruf am Primizaltar stand. Er hatte gleichfalls den Wunsch, Priester zu werden, aber unmittelbar nach bestandenem Abitur wurde er eingezogen. Er kam zu den Gebirgsjägern. 1943 wurde er in Russland schwer verwundet. Nochmals in Frankreich eingesetzt kam er in Gefangenschaft, aus der er 1946 geflohen ist.

Die Eltern hätten es gerne gesehen, wenn er den Hof übernommen hätte, nachdem sein älterer Bruder gefallen war. Anton Frick aber hatte sein Ziel nicht aus den Augen verloren. Er studierte Theologie in Dillingen/Donau und wurde 1951 zum Priester geweiht. Wiederum durfte man in Oberbleichen eine Primiz erleben. Sie stand ganz im Zeichen des Aufbruchs nach den Schrecken des Krieges. Anton Frick wurde später Pfarrer in Unterdießen und kehrte 1965 ins Dekanat Krumbach zurück, wo er segensreich in Aletshausen wirkte. Von dort aus betreute er auch einige Jahre Loppenhausen, später Waltenhausen und Winzer.

Nach einem schweren Herzinfarkt trat der Geistliche Rat mit 70 Jahren in den Ruhestand, den er in Krumbach verbrachte. Er zählte zu den regelmäßigen Gästen des Krumbades. Nachdem er sich gesundheitlich erholt hatte, übernahm er gerne Gottesdienste, wo er benötigt wurde. An den Folgen eines Schlaganfalls starb der Ehrenbürger von Aletshausen 2007 und wurde wie Monsignore Ruf in Oberbleichen bestattet.