Kirche in Billenhausen muss für 700.000 Euro saniert werden

Imposant, geradezu mächtig, wirkt die Pfarrkirche „St. Leonhard“ in Billenhausen am nördlichen Ortseingang.

Würmer im Holz und bröselnde Decke – das Gotteshaus von Billenhausen ist in einem schlechten Zustand. Für rund 700000 Euro wird St. Leonhard saniert.

Von Dieter Jehle

Billenhausen Alfred Bürgel ist seit Januar dieses Jahres Kirchenpfleger in Billenhausen. Der 62-jährige steht jetzt vor einer ersten großen Herausforderung. Die Pfarrkirche „St. Leonhard“ muss umfassend saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 700000 Euro. „Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten beendet sein“, hofft Bürgel.

Imposant, geradezu mächtig, wirkt das Gotteshaus als „sakrales Tor“ am nördlichen Ortseingang des Krumbacher Stadtteiles. Äußeres Wahrzeichen ist zweifelsohne der stattliche Satteldachturm aus dem 15. Jahrhundert mit verschiedenartigen Bogenfriesen und seinen kleinen Zwerchgiebeln. Seit einigen Wochen ist der Turm von einem Gerüst umgeben. „Wir mussten handeln“, so Bürgel. Im Rahmen einer statischen Prüfung wurden massive Schäden an der Pfarrkirche festgestellt. Der Dachstuhl über dem Kirchenschiff muss ausgebessert und das Dach neu eingedeckt werden. Schäden am Gebälk und der Holzkonstruktion drücken auf die Decke und verursachen unübersehbare Risse. In einem ersten Schritt sind daher umfassende Arbeiten an der Gebäudehülle vorgesehen. Der Turm erhält zudem einen neuen Anstrich.

Der Holzwurm bereitet Probleme

Doch damit ist es nicht getan. Die Feuchtigkeit drückt nach oben. Auf der Außenseite musste deshalb bereits im unteren Bereich des Turmes der Putz entfernt werden. Nicht viel besser sieht es im Innern der Kirche aus. Der Holzwurm scheint sich hier wohl zu fühlen und hat einen Zerstörungsprozess in Gang gesetzt. Bürgel weist auf frische Bohrlöcher und Fraßgänge hin. Staub, Schmutz und Fraßmehl sind unübersehbar. „Wir müssen dem Holzwurm zu Leibe rücken“, sagt Bürgel. Begasen sei ein effektives Mittel. Die Wände haben teilweise Ausblühungen durch Feuchtigkeit, sind total verrußt und warten auf eine Auffrischung. „Dies gesamte Raumschale muss gereinigt werden“, betont Pfarrer Michael Kinzl. Er meint damit auch die Säuberung der Heiligenfiguren und des Hochaltares.

Risse am Deckenfresko seitlich der Kirchenorgel sind unübersehbar. Die Decke musste in diesem Bereich durch ein Netz gesichert werden. Bild: Dieter Jehle

Gottesdienste finden übergangsweise im Pfarrstadel statt

Beim Blick zur Empore sind seitlich der Orgel Risse an der Deckenfresko unübersehbar. Putzteile haben sich bereits gelöst. Auch für den jungen Priester der Neuburger Pfarreiengemeinschaft, zu der auch Billenhausen gehört, ist die Sanierung der Pfarrkirche das erste anspruchsvolle Projekt. Doch wie geht es nun konkret weiter? In einer ersten Phase wurden die Zimmerarbeiten, das Gerüst und die Malerarbeiten für den Außenbereich des Turmes vergeben. „Uns fehlt noch die Freigabe für die Arbeiten im Inneren der Kirche“, so Bürgel. Doch er ist zuversichtlich, dass die Diözese in Bälde die Zustimmung gibt. Dann wird im Gebäudeinneren ebenfalls ein Gerüst aufgestellt. „Die Gottesdienste werden in dieser Zeit vorübergehend im Pfarrstadel stattfinden“, so Kinzl. Pfarrer wie Kirchenpfleger hoffen zudem auf Zuschüsse von der Stadt Krumbach, vom Landkreis Günzburg und vom Bezirk Schwaben.

