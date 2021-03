29.03.2021

Kita-Ausbau: Vor welcher Entscheidung Ursberg steht

Einen Anbau auf zwei Seiten erfordert die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Luzia in Ursberg. Unser Bild zeigt Architektin Birgit Dreier (vorn) und Geschäftsstellenleiter Roland Auerswald bei der Präsentation im Rat.

Plus Warum die Vorsorge für die Kinderbetreuung in Ursberg so schwierig ist.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Muss die Kindertagesstätte St. Lucia in Ursberg um eine Krippengruppe und womöglich auch noch um eine weitere Kindergartengruppe erweitert werden? Nach Informationen von Geschäftsstellenleiter Roland Auerswald ist die Sachlage unklar. Die Berechnungen und Schätzungen zum Bedarf auf der Basis der Entwicklung der Einwohnerzahlen stimmen nämlich nicht überein mit dem tatsächlichen Bedarf. Und auch die Corona-Pandemie erschwert die Prognose: Für das kommende Schuljahr wollen ungewöhnlich viele Eltern ihr sechsjähriges Kind noch zurückstellen. Das erhöht den Bedarf im Kindergarten, aber eben nur für ein Jahr. Den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln, ist schwierig. Gleichfalls schwierig ist es, das bestehende Gebäude umzubauen und zu erweitern. Von einer echten Herausforderung sprach Architektin Birgit Dreier, als sie ihre Planungen dem Gemeinderat vorstellte. In und um das bestehende Gebäude herrschten beengte und komplizierte Verhältnisse. Deshalb schlug Birgit Dreier vor, an die Ost- und die Westseite anzubauen. Im Erdgeschoss wären bei dieser Lösung zwei Krippengruppen untergebracht, im Obergeschoss drei Kindergartengruppen, für die auch ein großer Spielflur und zusätzlich eine zweite Ebene im Pultdach zur Verfügung stünden. Diese Umbauvariante reicht nur für eine zweite Krippengruppe. Wann man das Ganze nochmal "neu denken" müsste Sollte auch noch eine vierte Kindergartengruppe benötigt werden, müsste man das Ganze noch einmal neu denken, erklärte Birgit Dreier. In Betracht ziehen müsste man dann auch, einen zweiten Baukörper zu erstellen. Nicht einfach wäre die Verbindung der beiden Gebäude zu realisieren, da das Grundstück eine recht eigenwillige Form aufweist, die einer liegenden 8 ähnelt. 2. Bürgermeister Anton Jeckle wünschte sich eine Kostenschätzung. Sie habe die vorgelegte Planung unter größtem Zeitdruck erstellt, sagte Birgit Dreier, eine Kostenkalkulation sei der nächste Schritt. Jeckle störte der Anbau an beiden Seiten: Das treibe die Kosten und erschwere es, die Bauarbeiten beim laufenden Kindergartenbetrieb durchzuführen. Außerdem gefiel Anton Jeckle der Flachdachbereich zwischen den beiden Pultdächern nicht. Dort sammle sich Wasser, Schmutz und Laub. Wegen der Hanglage sei es nicht möglich, nur auf einer Seite zu erweitern, entgegnete Birgit Dreier. Der Anbau auf der einen Seite störe den laufenden Betrieb nicht. Für die andere Seite sei ein Holzbau vorgesehen. Das erlaube es, mit vorgefertigten Teilen zu arbeiten, sodass die Bauphase sehr kurz sei. Der Flachdachbereich sei schmal, teilweise vom Pultdach geschützt und er bekomme ein gutes Gefälle, meinte die Architektin zu den Bedenken von Anton Jeckle. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass wegen der Hanglage die Krippenkinder keinen direkten Zugang zum Lift haben, das Erfordernis der Barrierefreiheit nicht vollständig zu erfüllen sei. Ein vergleichbarer Fall in Krumbach In Krumbach sei für einen vergleichbaren Fall auch eine Genehmigung erfolgt, gab sich Birgit Dreier zuversichtlich. Konrad Bestle hatte Bedenken wegen der höheren Nutzungsfrequenz und des damit erhöhten Lärmpegels im Gebäude. Es würden überall Akustikdecken eingebaut, sagte die Architektin. Das sei mit dem Fachpersonal andiskutiert worden, die dort arbeitenden Erzieherinnen hatten keine Bedenken. Der Gemeinderat billigte die Variante 1 der Planung von Architektin Birgit Dreier, weil bei dieser Variante die Küche und der Speiseraum eine Einheit bilden. Die Verwaltung wurde beauftragt, Fördermöglichkeiten für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Lucia zu prüfen. Hier gibt es weitere Schwierigkeiten, da zum einen bestehende Förderprogramme ein rasches Handeln erforderten, zum anderen nur der tatsächliche Bedarf gefördert wird, der sich aber rasch ändern könnte.

