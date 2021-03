vor 18 Min.

Kita-Erweiterung in Aletshausen: Waltenhausen übernimmt Teil der Kosten

Plus Die Kita in Aletshausen wurde erweitert. Bisher kam die Gemeinde alleine für die Kosten auf. Das soll sich nun ändern.

Die Erweiterung des Kindergartens in Aletshausen ist auch für Waltenhausen ein bedeutendes Thema. Denn dort sind auch Kinder aus Waltenhausen untergebracht. Nun wird vertraglich geregelt, welche Kosten Waltenhausen übernimmt.

Die Gemeinde Aletshausen betreibt seit 1996 einen Kindergarten mit zwei Gruppen. In diesem sind auch die altersmäßig betroffenen Kinder der Gemeinde Waltenhausen integriert. Aufgrund der gestiegenen Gesamtbesucherzahl war die Erweiterung um eine Krippengruppe (Fertigstellung 2018), sowie eine Außengruppe (Fertigstellung 2019) notwendig geworden.

Bisher kam die Gemeinde Aletshausen allein für die Investitionskosten und Kosten für die Einrichtung auf. In einem Vertrag zwischen den beiden Gemeinden ist nun geregelt, dass die Gemeinde Waltenhausen der Gemeinde Aletshausen die Kosten anteilig nach der Anzahl der Kinder erstattet.

Einstimmige Entscheidung im Gemeinderat Waltenhausen

Im Verlauf der Sitzung im Bürgerheim beriet der Gemeinderat über den weiteren Inhalt der Vereinbarung und genehmigte einstimmig die im Vertragswerk aufgeführten Beträge.

Der beim Neubau des Feuerwehrhauses in Weiler geschlossene Bau- und Nutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Feuerwehrverein Weiler enthält Vereinbarungen, bei deren Anwendung sich die Floriansjünger des Ortsteils benachteiligt fühlen, was bereits in der Januarsitzung des Gemeinderates angesprochen wurde. Während die Verbrauchskosten in den Feuerwehrhäusern Waltenhausen und Hairenbuch von der Gemeinde bezahlt werden, übernimmt die Kosten für die Gasheizung im Schulungsraum, der gelegentlich als Versammlungs- und Veranstaltungsraum genutzt wird, in Weiler der Feuerwehrverein. Mangels der fehlenden Heizung im Geräteraum müssen empfindliche Geräte der Feuerwehr während des Winters im Schulungsraum aufbewahrt werden. Der Gemeinderat entschied nun, dass im Geräteraum und in der bisher mit einem Frostwächter ausgestatteten Toilette Heizkörper installiert und wie der Schulungsraum mit Gas betrieben werden. Außerdem wird das Dach im Geräteraum isoliert. Die Investitionskosten von rund 3000 Euro einschließlich TÜV-Abnahme trägt unter Berücksichtigung von Eigenleistungen die Gemeinde. Auf Widerstand stieß beim Weiler Ratsmitglied Gebhard Daiser, aber auch anderer Räten die Absicht, die Kostenübernahme für den Gasverbrauch aufzuteilen. Man sollte doch die Regelung vereinheitlichen, zumal die Vereinsmitglieder stets ein hohes Maß an Eigenleistung beim Erhalt des Gebäudes aufbringen. Die Kostenaufteilung würde wieder eine ungerechte Benachteiligung ergeben. Letztlich blieb es beim einheitlichen Beschluss zur Investition im Feuerwehrhaus, während in einem neuen Nutzungsvertrag, der noch ausgearbeitet wird, eine zufriedenstellende Lösung in Aussicht gestellt wird.

Planung für die Ortsverbindungsstraße nach Weiler

Die Bankette an der Ortsverbindungsstraße nach Weiler sind beidseitig erheblich abgesenkt und stellen eine Gefahrenquelle dar. Für die dringend notwendige Reparatur lagen zwei Angebote mit verschiedenen Ausführungsvarianten vor. In jedem Fall müsste die Reparatur möglichst dauerhaft sein, so die mehrheitliche Meinung der Räte, doch die in den Angeboten beschriebenen Ausführungen konnten nicht ganz überzeugen.

Die beste Lösung wäre das beidseitige Versetzen von Rasengittersteinen, schlug der Bürgermeister vor, fügte jedoch an, dass bei dieser Variante mit wesentlich höheren Kosten zu rechnen sei. Um eine tragbare Lösung zu finden und eine Entscheidung in der nächsten Sitzung herbeizuführen, wird demnächst eine eingehende Sichtung und Prüfung der Straßenschäden vor Ort anberaumt.

Assistiert von Irmgard Lindner und Christian Weiß führte Eveline Beggel als Vorsitzendes des Rechnungsprüfungsausschusses die Prüfung der Jahresrechnung für 2019 in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) durch und trug das Ergebnis in der Ratssitzung vor. Den abgeschlossenen Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) bezifferte Beggel mit rund 1,2 Millionen Euro, den Vermögenshaushalt (er gibt Aufschluss über die Investitionen) mit 764.600 Euro. Erfreulicherweise sind keine Schulden vorhanden und die Rücklagen mit etwa 1,14 Millionen Euro sind beachtlich. Es gab keine negativen Bemerkungen, sodass Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung in der Sitzung einstimmig abgesegnet wurden.

Zwei Rohrbrüche sorgen für Wasserverluste im Gemeindegebiet

Nachrichtlich gab der Bürgermeister bekannt, dass im Jahr 2020 im Gemeindegebiet insgesamt 42.628 Kubikmeter Wasser verkauft wurden, ein Mehr von l765 Kubikmeter gegenüber dem Vorjahr. Gefördert wurden 44.571 Kubikmeter, demnach ergibt sich bedingt durch zwei Rohrbrüche ein Verlustwasser von 1628 Kubikmeter. Rampp bezeichnete den Verlustanteil von 3,65 Prozent als sehr gut, betrug er doch im Vorjahr, ebenfalls verursacht durch zwei Rohrbrüche, noch 15,16 Prozent, was einem Verlustwasser von 7361 Kubikmeter entsprach.

