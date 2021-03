06:00 Uhr

Kita-Neubau und Baugebiet: Wo Ebershausen 2021 investiert

Der Neubau der Kita gehört zu den größten Projekten in Ebershausen.

Plus Der Kita-Neubau und ein neues Baugebiet sind wichtige Projekte in Ebershausen. Der Finanzplan dafür steht nun.

Von Werner Glogger

Kita-Neubau und die Erschließung des neuen Baugebiets: Das sind wichtige Projekte in Ebershausen. Zudem beteiligt sich die Gemeinde am Krumbacher Sportzentrum und am Bauhof der Verwaltungsgemeinschaft.

Im Vermögenshaushalt (er gibt Aufschluss über die Investitionen) sind rund 1,6 Millionen Euro eingeplant. Im Vorjahr waren es noch etwa 416.000 Euro. Rückläufig ist dagegen der Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) mit 971.000 Euro gegenüber 1.07 Millionen Euro im Vorjahr.

Solide Finanzen: Ebershausen ist schuldenfrei

Aus der Rücklage müssen knapp eine Million Euro entnommen werden, worauf zum Jahresende voraussichtlich noch ein Stand von 1,8 Millionen Euro verbleibt. Kreditaufnahmen sind 2021 nicht notwendig. Außer einem geringen Sollbetrag von 1000 Euro bei der Verwaltungsgemeinschaft ist die Gemeinde schuldenfrei.

Die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft, Barbara Fetschele, trug das Zahlenwerk im Gemeinderat vor. Für den Verkauf von Grundstücken und Erschließungsbeiträgen sind 200.000 Euro beziehungsweise 210.000 Euro eingeplant und bei der Gewerbesteuer sind 100.000 Euro (im Vorjahr 120.000 Euro) veranschlagt.

Fast 50.000 Euro sind für Unterhalt von Straßen und Wegen und 91.000 Euro für Unterhalt für Wasserversorgung und Kanal erforderlich. Einstimmig wurde die Planung durch den Gemeinderat abgesegnet.

Lesen Sie auch:

Themen folgen