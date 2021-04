vor 47 Min.

Klimawandel setzt die Fichten im Kreis Günzburg schwer unter Stress

Plus Warum auch in unserer Region dem Mischwald die Zukunft gehört und welche Rolle dabei Eichen und Buchen spielen.

Von Hans Bosch

„Wir im Raum Mittelschwaben stehen im Vergleich zu anderen bayerischen Bereichen, was den Waldzustand betrifft, noch gut da.“ Auf diesen Nenner bringt Axel Heiß, Chef des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach (AELF), die derzeitige Situation in den Wäldern der Landkreise Günzburg und Neu-Ulm. Und trotzdem: „Der Waldumbau und damit die Umwandlung der großen Fichtenbestände in belaubte Mischwälder ist zwingend erforderlich.“ Denn der Klimawandel ist auch für den Wald in der Region zum große Stressfaktor geworden.

