05.03.2020

Klinik Krumbach ehrt Mitarbeiter

Glückwünsche zu langjährigem Dienst und Abschied vom Berufsleben

Draußen schien nach einem kurzen Schneegestöber die Sonne, drinnen lag ein kleiner Schatten über der Freude anlässlich der Ehrung langjähriger Mitarbeiter: Die Klinik Krumbach hat sich nicht nur bei treuen Mitarbeitern bedankt, sondern sie musste auch sechs bewährte Kräfte in den Ruhestand oder die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschieden. „Wir verlieren bewährte und nette Kollegen“ sagte Klinikvorstand Volker Rehbein. Die angehenden Ruheständler, die oft über Jahrzehnte in der Klinik Krumbach gearbeitet haben, hätten die Entwicklung des Hauses „gestaltet und geprägt“, sagte der Klinikvorstand und die massive Veränderung im Krankenhaussektor manchmal auch „erlitten“. Rehbein sprach von enormen technischen Veränderungen im Krankenhauswesen und auch von der Arbeitsverdichtung in den vergangenen Jahren. Umso bemerkenswerter sei, dass die Klinik Krumbach nicht nur von Patienten besonders geschätzt wird, sondern auch bei den Mitarbeitern sehr beliebt ist. Das bestätigte eine der Jubilarinnen, die bei der Ehrung im Rückblick auf viele Berufsjahre an der Klinik Krumbach spontan und voller Überzeugung sagte: „Ich würde es wieder so machen!“

„Ohne Ihre Hilfe wären wir nicht da, wo wir heute sind“, dankte auch der Ärztliche Direktor Chefarzt Dr. Siegfried Wagner den Geehrten: „Es wäre ohne Sie überhaupt nicht gegangen.“ Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sei wichtig beim erfolgreichen Einsatz für die Patienten der Klinik. Dass jetzt die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen, bedauerte der Personalratsvorsitzende Gerhard Schumertl, denn das bedeute auch einen Verlust an „viel Wissen und Berufserfahrung.“ Dennoch überwog bei der Mitarbeiterehrung die Freude. „Wir sind stolz auf unsere langjährigen Mitarbeiter“, sagte Rehbein, und er lud die in den Ruhestand verabschiedeten Mitarbeiter dazu ein, den freundschaftlichen Kontakt im Kollegenkreis und zur Klinik Krumbach auch weiter zu pflegen.

Zum 40. Dienstjubiläum beglückwünschte die Klinik Krumbach Beate Augustin, 25. Dienstjubiläum feiern Bianca Kante und Rudolf Kisch.

In den Ruhestand verabschiedet wurden Marianne Fröbel, Sieglinde Kowatsch, Brigitte Margraf, Ingrid Schmid, Rosemarie Schreiegg und Christine Schur. (zg)

