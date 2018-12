vor 51 Min.

Kneipp-Verein feierte Weihnachten

Traditionelles Fest im Gasthaus Munding

Krumbach Die Mitglieder und Freunde des Kneipp-Vereins Krumbach trafen sich zu ihrer traditionellen Advents- und Weihnachtsfeier in der Hürbener Stube des Gasthauses Munding. Frau Waltraud Mayer, Heimatdichterin und Buchautorin aus Bidingen – bekannt aus der Faschingssendung des Bayerischen Fernsehens aus Memmingen – gelang es, durch Vorlesung von besinnlichen und lustigen Geschichten und Gedichten die Gäste auf das kommende Weihnachtsfest einzustimmen. Den musikalischen Teil übernahm auch in diesem Jahr wieder Frau Dr. Ulrike Seifert-Kraus mit ihren zwei weiteren Musikantinnen. An alle Anwesenden verteilte man den schon traditionellen Lebkuchen und an alle Vereinsmitglieder auch den beliebten Kneipp-Kalender 2019 als Führer durch das kommende Kneipp-Jahr. Vorsitzender Max Jakob bedankte sich zum Abschluss bei allen Helfern und Mitwirkenden die es erst ermöglicht haben, diese sehr schöne Feier durchzuführen. Der Dank galt selbstverständlich auch allen Mitgliedern der Vorstandschaft, die immer im Stillen wirken für all ihre Leistungen, die sie im gesamten Jahr 2018 immer freiwillig und ehrenamtlich geleistet haben. Unter überaus großem Beifall bedankten sich dann alle Anwesenden bei Frau und Herrn Jakob für ihr immer selbstverständliches und selbstloses Engagement für den Kneipp-Verein Krumbach. (zg)

