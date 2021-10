Bankenfusion in Krumbach und Mindelheim: Es hat einfach nicht gepasst

Plus Wenn eine geplante Fusion scheitert, muss das nicht unbedingt zum Nachteil sein. Ähnliches hat die Region schon vor fünf Jahren mit den Sparkassen erlebt.

Die Nachricht kam am Freitagmorgen überraschend: Die Genossenschaftsbank Unterallgäu und die Raiffeisenbank Schwaben Mitte wollen es nun doch nicht miteinander probieren. Elf Wochen wären es eigentlich noch gewesen bis zum Start der neuen Raiffeisenbank Schwaben-Allgäu. Die Zustimmung der Gremien war da, alle Eckdaten schon gesammelt. Doch auf einmal ist alles aus, die Bankenhochzeit abgeblasen.