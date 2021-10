Bauchlandung beim Krumbacher Bürgerdialog

Plus Die Stadt hatte zum Thema Radverkehr die Bürger zur Diskussion eingeladen. Warum nur ganz wenige kamen und was jetzt besser werden muss.

Draußen vor der Tür des Krumbacher Stadtsaals stehen 100 Leute. Doch die Zahl der Bürger, die reindürfen zur großen Bürgerdebatte zum Thema Radverkehr in Krumbach, ist auf 60 beschränkt. Die Verantwortlichen der Stadt haben alle Mühe, den Ablauf angesichts des großen Interesses in geordnete Bahnen zu lenken. So – hätte es sein können am Donnerstagabend im Krumbacher Stadtsaal. Doch es kam ganz anders. Bürgerdiskussion zum Thema Radverkehr? Es kamen gerade einmal rund zehn Bürger, die nicht in einer offiziellen Beziehung zum Thema stehen. Der "Rest des Feldes" an diesem Abend: Planer und Stadträte. Das ist eine durchaus bittere Bilanz für eine "Bürgerbeteiligung".

