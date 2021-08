Bauen in Krumbach: Wer soll das bezahlen?

Plus Bauland wird immer teurer und diese Entwicklung macht auch vor Krumbach nicht halt. Welche Möglichkeiten die Stadt nutzen kann.

Wer soll das bezahlen? Vor dieser Frage steht so mancher, der einen Bauplatz kaufen möchte. Die Preise steigen immer weiter und nach oben scheint es keine Grenze mehr zu geben. Selbst in ländlichen Regionen wie Mittelschwaben ist dieser Trend auf eine beklemmende Weise erkennbar.