Sportzentrum Krumbach: Bürgerentscheid ist Fischers besonderer Erfolg

Plus Für kommende Entscheidungen schafft der Ausgang des Krumbacher Bürgerentscheids eine deutlich bessere Ausgangsbasis. Warum diese Klarheit so wichtig ist.

Viele hatten mit einem sehr knappen Ausgang gerechnet. Doch es kam ganz anders beim Krumbacher Bürgerentscheid über das Sportzentrum. 62,9 Prozent sprachen sich gegen eine Sanierung und damit de facto für einen Neubau aus. Ganz wichtig ist: Dieser Ausgang ist glasklar. Ein Thema, das Krumbach über Jahre beschäftigt und viele genervt hat, ist damit eindeutig geklärt, die Richtung ist jetzt vorgegeben. Man möchte gar nicht daran denken, welche Diskussionen es bei einem sehr knappen Ausgang in die eine wie in die andere Richtung gegeben hätte.