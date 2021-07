Was uns in Krumbach in Rage bringt: Randalierer und Regen

Plus Zwei Dinge ärgern die Menschen in Krumbach gerade: der Regen und die Randalierer im Stadtgarten. Doch nur über eins von beiden darf und soll man sich aufregen.

Reden wir übers Wetter. Das hat unbestritten derzeit eher seine schlechten Seiten, wie zuletzt am Freitag zu sehen. Der ergiebige Regen hat diesmal sogar die katholische Pfarrgemeinde zu einer Verlegung ihres Gottesdienstes veranlasst - die Pfarrgemeinde St. Michael muss am Samstagabend auf den Schulhof der Grundschule ausweichen, weil der Stadtgarten eine ziemlich nasse Angelegenheit geworden ist. Die Verbindungsstrecke zwischen Breitenthal und Deisenhausen bei den Weihern musste die Feuerwehr am Freitag ebenfalls absperren - dort war durch die Überflutung kein Durchkommen mehr für Fahrzeuge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen