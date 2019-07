00:34 Uhr

Komplexes Steuerthema kommt auf Stadt zu

Kommunen werden steuerpflichtig. Das bedeutet Veränderung und Investition in den Verwaltungen, auch in Krumbach.

Kommunen werden steuerpflichtig. Das bedeutet mehr Verwaltungsaufwand und mehr Personal für Krumbach

Ab 1. Januar 2021 tritt die Reform des Umsatzsteuergesetzes in Kraft. Waren in einer Kommune bisher nur wenige Bereiche wie Wasserwerk, Kanalwerk, Hallen- und Freibad steuerrechtlich relevant, müssen von diesem Zeitpunkt an alle kommunalen Einnahmen unter dem Gesichtspunkt der Umsatzsteuerpflicht geprüft werden. Ziel der jüngsten Sitzung des Haupt- und Personalausschusses beziehungsweise des Werkausschusses der Stadt Krumbach war es, die Stadträtinnen und Stadträte für die dadurch entstehende vermehrte Belastung und Verantwortung der Verwaltung zu sensibilisieren. Ein Fazit war: Die Stadt wird nicht ohne personelle Verstärkung durch einen Steuerfachmann auskommen.

Dass es, da die Gemeinden bisher von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht steuerpflichtig waren, weder von anderen Gemeinden noch vom bayerischen Prüfungsverband Erfahrungswerte über den tatsächlichen Mehraufwand gebe, nannte Bürgermeister Hubert Fischer als eines der größten Probleme. Hilfestellung gebe, führte Kämmerer Hubert Bühler an, ein Leitfaden des Deutschen Städtetages für den Aufbau eines internen Kontrollsystems für Steuern, einem Tax Compliance (TCMS). Darin wird darauf hingewiesen, dass eine verspätete, fehlerhafte oder unvollständige Einreichung einer Steuererklärung für die Kommune erhebliche finanzielle und politische Risiken birgt und darüber hinaus strafrechtliche Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter nach sich ziehen könne. Mit der Installation eines TCMS demonstriere die Kommune ihre Bereitschaft zur Befolgung der zu beachtenden Steuergesetze. Zum Maßnahmenkatalog des TCMS gehören die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Steuerrechtsfragen, die Schaffung klarer Verantwortlichkeiten innerhalb der Verwaltung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Fragen der Personalausstattung oder die Einführung des „Vier-Augen-Prinzips“ bei der steuerrechtlichen Beurteilung.

An Beispielen zeigte Kämmerer Bühler auf, wie komplex das Steuerthema ist. In vielen Bereichen müsse abgeklärt und eine Entscheidung getroffen werden, ob es sich um eine rein hoheitliche Aufgabe handelt oder um privatrechtlich und damit steuerrechtlich zu wertende Tätigkeiten. Er nannte den Bauhof, Kindertagesstätten, die Schulen, die Feuerwehr, das Friedhofswesen, Märkte und Feste, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Forst- und Landwirtschaft, Büchereien, Energieerzeugung, Konzessionsverträge, die Vermietung von Sporthallen oder den Tourismus.

Um das alles zum Laufen zu bringen, brauche man einen Projektplan, trug Hubert Bühler vor, das brauche Zeit und habe Auswirkungen auf alle Sachgebiete in der Stadtverwaltung. Alle fiskalischen Vorgänge müssten einmalig auf ihre Steuerrelevanz durchleuchtet und dann in ein Ordnungssystem gebracht werden, um in Zukunft nach einem Managementsystem oder einer Matrix gleich gelagerte Fälle abarbeiten zu können. Um all diese Aufgaben zu bewältigen, zeigte sich Kämmerer Bühler sicher, reiche alleine die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater nicht aus, denn dieser sei nur so gut, wie das Material, das ihm von der Verwaltung geliefert werde.

Die Gretchenfrage, an der zu messen sein wird, wie ernst es eine Kommune mit der Steuerpflicht nimmt, wird die Personalausstattung sein. Muss man eine oder zwei oder drei oder auch nur eine halbe Planstelle schaffen? Es meldeten sich Stadträte, die meinten, dass wohl am Anfang sehr viel Arbeit anfallen werde, die dann weniger werde, wenn alles abgearbeitet und am Laufen sei. Man müsse schon überlegen, meinte zum Beispiel Stadtrat Dr. Marcus Härtle (UFWG), ob man drei Leute ins Blaue hinein einstelle und sich hinterher überlegen müsse, was man mit denen mache. Besser wäre es vielleicht, man stelle eine Person ein und kaufe im ersten Jahr Know-how von externer Seite dazu.

Erst einmal auszuprobieren, stellt für Bürgermeister Fischer keine befriedigende Option dar. Er müsse die Steuererklärung unterschreiben und trage bei Fehlern die Verantwortung. Um nicht haftbar gemacht werden zu können, müsse die Kommune nachweisen können, dass sie mit bestem Wissen und Gewissen und mit den erforderlichen Ressourcen vorgegangen ist. Fischer erklärte, dass er nach der Sommerpause im Stadtrat mindestens eine Steuerfachstelle beantragen werde.

Doch reicht eine Person wirklich? Kämmerer Bühler glaubt, dass es nicht reiche, zu sagen, wir haben einen Topmann, der alles kann, aber wenn der krank ist, sei keiner da. Man brauche einen Stellvertreter, der bei Krankheit, Abwesenheit oder kurzfristiger Kündigung sofort eingreifen kann. Bühler glaubt auch nicht, dass der neu geschaffenen Stelle die Arbeit ausgeht: Es stehen noch andere wichtige „Geschichten“ wie elektronische Rechnung, Datensicherheit, papierloses Büro oder Dokumentenmanagement an.

Wie Bürgermeister Fischer und der Leiter der Hauptverwaltung Michael Ruf hält es Bühler nicht für sinnvoll, den Steuerfachmann einem Sachgebiet zuzuordnen. Es sollte eine separate Stabsstelle eingerichtet werden, die unabhängig arbeiten und vor allem bei Problemfällen souverän auf betroffene Abteilungen zugehen kann.

Themen Folgen