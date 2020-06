12:00 Uhr

Kosmetikstudio "Bellissima" in Krumbach hat eine neue Inhaberin

Lena Dietmaier hat das „Bellissima“ in Krumbach von ihrer Chefin übernommen. Was die Thannhauserin in dem Kosmetikstudio verändert hat.

Von Elisabeth Schmid

Seit Juni hat die Krumbacher Parfümerie Bellissima eine neue Inhaberin: Lena Dietmaier. Sie hat in der Parfümerie ihre Ausbildung als Kosmetikerin gemacht. Danach hat die Thannhauserin zweieinhalb Jahre im Außendienst gearbeitet. Als ihre Chefin sich einer neuen Aufgabe stellte, beschloss Lena Dietmaier das Geschäft zu übernehmen. Sie liebt die Arbeit mit der Schönheit. Mit fünf Mitarbeiterinnen verwöhnt sie, mit hochwertigen Kosmetikprodukten, ihre Kundschaft.

Mit den Corona-Maßnahmen hat man bei „Bellissima“ kein Problem. In der Kosmetikkabine arbeiten die Kosmetikerin und ihre Kolleginnen immer mit Maske. Nach jeder Behandlung wird der Platz gereinigt und desinfiziert. Dietmaier bietet Pflegebehandlungen für die Haut an, auch Enthaarungen, Permanent Make-up, Anti-Aging-Behandlungen und vieles mehr.

Lena Dietmaier hat bei "Bellissima" neue Marken eingeführt

In der Parfümerie wird nur nach Termin gearbeitet. Lena Dietmaier hat in ihrem Geschäft neue Marken eingeführt, wie etwa A4 oder Sensai. Mit diesen Produkten arbeitet die Kosmetikerin und verkauft sie auch. „In der heutigen Zeit möchte der Kunde nachhaltige Produkte, gerne auch vegane. Das bekommt der Kunde auch bei mir“, erzählt Dietmaier.

Es seien sogenannte „Nischenfirmen“, mit denen sie arbeitet. Sie biete zeitgemäße und hochwertige Produkte an, Produkte, die man nur in der Parfümerie bekomme, sagt die junge Frau.

Für jeden Geschmack hat "Bellissima" in Krumbach etwas im Programm

Ihre Pflegeprodukte sind alle auf den jeweiligen Hauttyp der Kundin abgestimmt. So bekommt jede ihre individuelle Behandlung. Neben den kosmetischen Produkten bietet „Bellissima“ viele verschönernde Produkte an. Das Sortiment des Krumbacher Kosmetikstudios hat für jeden Geschmack etwas im Programm.

Lena Dietmaier freut sich darauf, ihre Kundinnen kompetent und modern zu beraten und zu behandeln. Trotz der Corona Krise sind die junge Kosmetikerin und ihr Team zuversichtlich und blicken für ihr neu übernommenes Unternehmen positiv in die Zukunft.

