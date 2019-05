Kraftakt für Krumbacher Kita-Plätze

Es besteht dringend Handlungsbedarf bei der Einrichtung von Kita-Plätzen in Krumbach. Doch die jüngste Planung der Stadt stimmt insgesamt zuversichtlich.

Neue Kindergartenplätze: Es gibt wohl derzeit kein kommunalpolitisches Thema, das die Menschen so bewegt wie dieses. Die Diskussionen sind mitunter emotional und aus Reihen der Eltern gibt es wiederholt Kritik an der Stadt, dass diese den Bedarf an Kita-Plätzen unterschätzt habe. Wie dem auch immer sei – mit einem regelrechten Kraftakt setzt die Stadt Krumbach nun alles daran, rechtzeitig eine ausreichende Zahl von Plätzen zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile zeichnen sich im evangelischen Gemeindezentrum, im Rot-Kreuz-Heim und beim Kindergarten Niederraunau Lösungen ab, die den Bedarf decken könnten. Als Reserve blieben einige Plätze in Breitenthal. Damit sieht es in Sachen Kita-Plätze in Krumbach deutlich freundlicher aus als noch vor einigen Wochen. Aber: Die jetzige Entwicklung deutet auch an, dass der Bedarf an Kita-Plätzen in Krumbach in den kommenden Jahren nicht geringer wird. Darauf sollte sich die Stadt vorausschauend einstellen.

Themen Folgen