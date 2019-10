vor 35 Min.

Kraftplätze gibt es nicht nur auf der Alm

Martina Fischer gab Einblicke in ihr hartes und zugleich bereicherndes Leben auf einer Hütte.

Warum Martina Fischer jedes Jahr vier Monate auf der Alm verbringt, verrät sie in der Lesung.

Von Claudia Bader

Ein Alltag ohne fließendes Wasser, Strom, Fernsehen und Internet? Was für die meisten Menschen heutzutage undenkbar ist, nimmt Martina Fischer jedes Jahr für vier Monate ganz bewusst in Kauf. In der stillen Abgeschiedenheit des Berges, fernab vom hektischen Alltag, begnügt sie sich mit einem Brunnen, einem Holzofen, einem Plumpsklo und einigen anderen Notwendigkeiten. Von Juni bis September übernimmt sie die harte Arbeit einer Almerin, melkt Kühe, macht Butter und Käse, mistet den Stall aus und kümmert sich nebenbei um Kühe, Kälber, Ziegen und Schweine.

Wie bereichernd Martina Fischer ihr hartes Leben auf einer einfachen Hütte zwischen Fels, Wald und Wiesen sieht, konnten die zahlreichen Besucher der im Rahmen des Literaturherbstes veranstalteten Lesung aus ihrem Buch „Auf der Alm und im Tal“ direkt nachempfinden. Bei der von der Stadtbücherei und dem Abc-Büchershop organisierten Veranstaltung ließ die Autorin die Besucher mit Hilfe von Bildern an ihrem Leben auf der Alm sowie ihren Gedanken und Einsichten teilhaben. „Es ist ein harter Alltag, der mir aber sehr viel gibt“, resümierte Fischer, die bereits einige Sommer lang auf der Alm verbracht hat. Dort heißt es jeden Tag: um halb fünf Uhr früh aufstehen, den Herd für warmes Wasser anheizen, Buttern, Kühe melken, Kälbchen versorgen, Zäune reparieren und vieles mehr. „Obwohl mein Tagesablauf auf der Alm durchgetaktet ist, empfinde ich dabei ein Freiheitsgefühl“, verrät die Autorin. Auch die körperliche Arbeit unter freiem Himmel, das Glück, etwas mit eigenen Händen zu erschaffen, und ihre innige Verbundenheit mit der Natur sind für sie eine Bereicherung.

Seit acht Jahren nimmt sich die im Chiemgau beheimatete, gelernte Krankenschwester jeden Sommer vier Monate frei. Von Juni bis September wohnt sie in einer kleinen einfachen Hütte aus Holz. Zunächst auf der Rampoldalm, dann auf dem Laubenstein und auf der Krottenalm lebte sie im ursprünglichen Rhythmus der Jahreszeiten, war den Gewalten der Natur ausgeliefert. Bei der Versorgung von Kühen, Kälbern, Schweinen, Ziegen und Hühnern habe sie fernab von der Hektik des Alltags im Einklang mit der Natur und dem engen Verhältnis zu ihren Tieren unvergessliche Momente erlebt, berichtet Fischer.

Sammeln von wilden Beeren

Trotz der harten Arbeit hat sie immer noch Zeit gefunden, ihrer großen Leidenschaft, dem Sammeln und Verarbeiten von wilden Beeren, Nüssen, Kräutern und Heilpflanzen, nachzugehen und eigene Rezepte zu kreieren. Einige davon veröffentlichte sie in ihrem mittlerweile zweiten Buch. „Die Natur schenkt uns die wertvollsten Nahrungsmittel“, sagte die Autorin. Ihr Ziel sei es, möglichst viele hochwertige Nahrungsmittel herzustellen. Dazu trage auch ihr Mann Franz bei, der die Ernte im heimischen Garten einbringt, Birkensaft zapft und Wildfleisch verwurstet. Gemeinsam verarbeitet das Ehepaar die Schätze der Natur zu kulinarischen Köstlichkeiten. „In den zurückliegenden Jahren habe ich gelernt, mir selber zu genügen“, verrät Martina Fischer: „Um bewusster zu leben, sollte man Prioritäten setzen, sich von Erwartungen anderer nicht bedrängen lassen und Vertrauen in jeden neuen Tag zu haben“, empfiehlt sie ihren Zuhörern. Denn Kraftplätze gebe es nicht nur auf der Alm.

