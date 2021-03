19:20 Uhr

Kreis Günzburg: Suche nach Georg Nüßlein-Nachfolger nimmt Konturen an

Plus Wie der CSU-Kreisvorsitzende Alfred Sauter die Lage bewertet, nachdem Nüßlein seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur erklären ließ.

Von Peter Bauer

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein ( Münsterhausen) verzichtet angesichts der laufenden Ermittlungen gegen ihn wegen eines Geschäfts mit Corona-Masken auf eine weitere Bundestagskandidatur. Damit steht die CSU im Kreis Günzburg vor einer schwierigen Suche nach einem Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Der Kreisvorsitzende Alfred Sauter hat am Freitagabend skizziert, was in den kommenden Tagen zu klären ist.

Hat sich der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein an einem Corona-Maskengeschäft bereichert? Ein entsprechender Anfangsverdacht steht seit Tagen im Raum. Nüßlein hat über seinen Anwalt ankündigen lassen, dass er nicht mehr für den Bundestag kandidieren wird. Die Region verliere mit Nüßlein einen sehr kompetenten Politiker, erklärte der CSU-Kreisvorsitzende Alfred Sauter am Freitagabend. Nun müssten im heimischen Bundeswahlkreis die Weichen aber personell neu gestellt werden. In den kommenden Tagen gebe es wichtige Gespräche.

„Ich gehe derzeit nicht davon aus, dass Georg Nüßlein strafrechtlich belangt wird“, sagte Sauter, der seit vielen Jahren Landtagsabgeordneter ist. Sauter betonte aber auch, dass er die Akten im Fall Nüßlein nicht kenne und sich seine Einschätzung maßgeblich auf Informationen aus den Medien stütze.

Nüßlein habe in den vergangenen Tagen mit Blick auf die aktuelle Entwicklung intensiv über seine Zukunft nachgedacht. Mit 51 Jahren sei er in einem Alter, in dem noch einmal ein Neuanfang möglich sei.

Das Haus des Münsterhauser Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein war vor einigen Tagen durchsucht worden. Bild: Annegret Döring

Mit dem Abgang von Georg Nüßlein verliere die Region einen kompetenten, fähigen und durchsetzungsstarken Politiker, der sich in einem breiten Themenfeld von der Gesundheitspolitik bis hin zur Infrastruktur intensiv engagiert habe.

Eine erneute Kandidatur Nüßleins für den Bundestag schien bis vor Kurzem reine Formsache zu sein. Nun steht die CSU vor einer personell schwierigen Situation. Wie Sauter sagt, müsse ein Kandidat oder eine Kandidatin bis Mai nominiert sein. Die Vorbereitungen für die Nominierung eines Kandidaten seien angelaufen. Die Günzburger Kreiskonferenz (CSU-Kreisvorstand plus CSU-Ortsvorsitzende) hätte per Videokonferenz bereits am Donnerstag getagt, eine weitere Konferenz folge in den kommenden Tagen. Der Unterallgäuer Kreisvorstand komme am Samstag zusammen, eine Video-Zusammenkunft der Neu-Ulmer Kreiskonferenz sei, so Sauter, für Freitag angesetzt gewesen. Dem Bundeswahlkreis Neu-Ulm gehören die Kreise Günzburg, Neu-Ulm und Teile des Unterallgäus an.

Läuft es auf einen Kandidaten aus dem Kreis Neu-Ulm hinaus?

Der Günzburger CSU-Kreisvorsitzende rechnet damit, dass es für die Nominierung eines Bundestagskandidaten bereits in den kommenden Tagen einen konkreteren Zeitplan geben wird. 30 Jahre war Theo Waigel im Bundestag, 19 Jahre Georg Nüßlein, beide stammen aus dem Landkreis Günzburg. Nicht wenige gehen davon aus, dass es jetzt auf einen Kandidaten aus dem Kreis Neu-Ulm hinauslaufen wird.

Alfred Sauter hingegen sagt, dass er sich sicher sei, dass es bei der Wahl keine Rolle spielen werde, woher konkret ein Kandidat oder eine Kandidatin komme. Die jeweilige Persönlichkeit werde im Vordergrund stehen. Und bei einer geheimen Wahl sei alles möglich. Wann genau, wo und in welcher Form die Nominierung stattfinde, hänge auch von den Corona-Bestimmungen ab. Wer kommt als Kandidat in Frage? Alfred Sauter erklärt, dass er dazu zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Kommentar abgeben möchte.

Lesen Sie auch:





Themen folgen