Kreis Günzburg: Was Waldbesitzer in Zeiten des Klimawandels tun können

Beratungsrunde wegen Wiederaufforstung im Wald von Ralf Menzel an einer entwurzelten Fichte: (von links) Revierförster Tobias Vorwieger, Ralf Menzel, Forstanwärter Sebastian Meyerhofer, Leiterin des Bereichs Forsten im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Eva-Maria Birkholz sowie Forstanwärter Samuel Thumm.

Plus In Zeiten des klimatischen Wandels kommt es auf die richtige Baumart an. Einblicke zwischen Krumbach und Ebershausen.

Von Emil Neuhäusler

Ralf Menzel aus Neuburg an der Kammel besitzt zwischen Krumbach und Ebershausen rund zwei Tagwerk Wald. Aufgeforstet wurde dieser von seinem Großvater, vorwiegend mit der Fichte. Doch in Zeiten des Klimawandels müssen Waldbesitzer auch in der Region umdenken und das stellt sie vor neue Herausforderungen.

Über 30 Jahre gestaltete sich die Bewirtschaftung problemlos, doch jetzt, in Zeiten der Klimaerwärmung mit vermehrt auftretenden Stürmen und steigenden Temperaturen hat sich die Situation geändert. So ist Waldbesitzer Menzel froh über die Unterstützung durch Tobias Vorwieger, den Revierförster des bayerischen Forstamtes Krumbach. Mit dessen Hilfe sieht er sich auf einem guten Weg, dass sein Wäldchen „sinnvoll und zukunftsträchtig“ aufgestellt wird. Aktuelle Anlässe für die Wahrnehmung eines kostenlosen Beratungstermins bei der bayerischen Forstverwaltung waren Borkenkäferbefall im letzten Jahr und das Sturmtief „Sabine“ vom 10. und 11. Februar dieses Jahres, berichtet Menzel. Revierförster Vorwieger lobt Wenzel dafür, dass er rechtzeitig aktiv wird. Umgefallen seien bei dem Sturm vor allem hohe und dicht benadelte Fichten. Jetzt gehe es darum, appelliert Vorwieger an alle Waldbesitzer seines Reviers, die umgeworfenen Bäume so schnell wie möglich aus dem Wald zu bekommen, denn diese wären ein gefundenes Fressen für den gefährlichen Borkenkäfer. Revierleiter Vorwieger sieht den Sturmschaden zugleich als Chance für die Waldbesitzer, um zum Beispiel Mischbaumarten zur sich natürlich verjüngenden Fichte zu pflanzen. Doch die Wahl der Bäume sollte wohl überlegt sein, gibt der Revierförster zu bedenken. Einmal müssen die örtlichen Verhältnisse wie Wasserversorgung, Nährstoffverfügbarkeit, Beschaffenheit des Bodens und Lichtverhältnisse berücksichtigt werden. Dann bedarf es der Abwägung, ob die in Auswahl genommene Baumart dem prognostizierten wärmeren Klima der Zukunft gewachsen ist. Ideallösung sind nach Vorwieger Mischwälder, da somit das Ausfallrisiko eines gesamten Bestandes minimiert wird und der Wald sich selbst schützen kann. Flachwurzler wie die Fichte stehen dann im Windschatten von Tiefwurzlern wie Eiche und Tanne. Harte Knochenarbeit Auf Waldbesitzer Menzel kommt jetzt zuerst einmal harte Knochenarbeit zu. Der Einsatz von professionellen Firmen käme bei der Aufarbeitung der relativ kleinen Fläche zu teuer, meint er. Hilfreich beim Aufsägen des Windwurfs ist ihm seine Erfahrung bei Einsätzen des Technischen Hilfswerks ( THW ), wo das Freischneiden von Straßen nach Sturmbruch zum Alltagsgeschäft gehört. Wenn er alle beschädigten Bäume aus dem Wald verbracht hat, wird das Forstamt aktiv. Revierförster Vorwieger wird ihm einen Arbeits- und Kulturplan erstellen. Vorgesehen sind nach erster Einsichtnahme des Waldes, dass die im großen Fichtenbestand gefallenen Bäume mit Tannen ersetzt werden. Zusätzlich entsteht auf einer Fläche von 30 mal 30 Metern ein Areal mit rund 700 Eichen. Mit diesen werden auch die Anforderungen an den Erhalt von staatlichen Fördergeldern erfüllt: Die Wiederaufforstung muss aus einem Laubholzanteil von mindestens 30 Prozent bestehen. Förderprogramm gibt es seit einigen Wochen Das Förderprogramm für Wiederaufforstung, das seit dem 17. Februar Gültigkeit hat, sieht 2,50 Euro pro Pflanze als Grundfördersatz vor. Weitere Zuschläge, führt Vorwieger aus, gibt es für Kleinprivatwaldbesitzer für die Berücksichtigung von standortgerechten Baumarten , Bienenweide oder Ausgestaltung eines naturnahen Waldrandes mit Bäumen und Sträuchern. Auch das Anbringen von Wuchshüllen, die einen höheren Anwuchserfolg und Schutz vor Überwachsung durch krautige Pflanzen erwarten lassen, wird bezuschusst. Mit den förderfähigen Maßnahmen, weist der Revierförster darauf hin, darf erst nach der Bewilligung des Antrags durch das Forstamt begonnen werden. Was dem Waldbesitzer an Eigenkosten bleibt, ist die Planzarbeit selbst und der Schutz der neuen Pflanzen vor Verbiss, eventuell durch das Aufstellen eines Zauns. Großflächige Verhinderung des Borkenkäfers ist nur möglich, wenn alle Waldbesitzer so verantwortungsvoll wie Menzel handeln, erklärt der Revierförster. Er empfiehlt deshalb allen Waldbesitzern, persönlich mit ihm als örtlichen Revierleiter Kontakt aufzunehmen. Im individuellen Beratungsgespräch werde die geplante (Pflanz-) Maßnahme diskutiert. Außerdem unterstütze er auch die Förderantragstellung und fertige den Arbeits- und Kulturplan. Kontaktdaten: Forstamt Krumbach : Mindelheimer Straße 22, 86381 Krumbach , Telefon 08282/8994-0, Fax: 08282/8994-22. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 8 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr, Freitag: 8 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung.

