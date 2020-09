18:00 Uhr

Kreis Günzburg: Wie die heimische Landwirtschaft fit für die Zukunft wird

Plus Der CSU-Abgeordnete Alfred Sauter erklärt, was die Ämterreform im Landwirtschafts-, Forst- und Ernährungsbereich bedeutet und vor welchen Herausforderungen die Landwirtschaft steht.

Es ist eine Fusion, die auch für den tief greifenden Wandel in der Landwirtschaft steht. Zum 1. Oktober werden die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach und Mindelheim zusammengelegt. Dies sieht das Reformkonzept von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU) für die Ämter vor. Was bedeutet das für die Mitarbeiter, für die Stadt Krumbach und ihre Umgebung und wohin entwickelt sich der ländliche Raum? Darüber sprachen wir mit dem CSU-Landtagsabgeordneten Alfred Sauter.

Die Fusion der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten von Mindelheim und Krumbach steht unmittelbar bevor und wird zum 1. Oktober erfolgen. Wo wird der Sitz des fusionierten Amtes sein?

Alfred Sauter: Es ist bewusst entschieden worden, dass die zusammen zu führenden Ämter einen Doppelsitz haben werden. Auch die Leitung der Ämter soll an beiden Standorten präsent sein. Die neue Struktur der Ämter wird in den kommenden Monaten auf den Weg gebracht und soll endgültig am 1. Juli 2021 abgeschlossen sein.

Axel Heiß ist seit 2014 Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach. Bild: Peter Bauer

Werden die Mitarbeiter in den Umgestaltungsprozess eingebunden?

Sauter: Selbstverständlich. Es finden bereits in den nächsten Wochen Besuche an allen Ämtern statt. Dabei werden alle Mitarbeiter im Detail informiert und es wird mit allen betroffenen Mitarbeitern einzeln Gespräche geben. Die Umstrukturierung wird ein transparenter Prozess sein und mit einem möglichst hohen Maß an Konsens erfolgen. Für manche werden sich neue berufliche Chancen ergeben. Klar ist auch, dass diejenigen, die beispielsweise in Krumbach bleiben möchten, dort auch bleiben können.

Die innere Struktur der Ämter wird sich verändern. Wie geht es in Krumbach mit dem Forstbereich des Amtes weiter?

Sauter: Der Forstbereich ist ja in Krumbach in einem eigenen Gebäude untergebracht und wird auch dort bleiben können. Auch die Revierorganisation ist von der Reform überhaupt nicht betroffen.

Im Unterallgäu wurde zuletzt heftig über die geplante Schließung der Mindelheimer Landwirtschaftsschule diskutiert. Eine Delegation von Unterallgäuer Politikern war jetzt bei Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Die Ministerin bleibt aber bei ihrer Entscheidung, die Schule zu schließen. Hat diese Entscheidung Auswirkungen auf den Standort Krumbach?

Sauter: Die Entscheidung war so zu erwarten. Ein anderer Beschluss hätte das Gesamtkonzept infrage gestellt. Wichtig ist für unsere jungen Bäuerinnen und Bauern ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit festen, planbaren Standorten in erreichbarer Nähe. Für Krumbach hat diese Entscheidung keine Auswirkungen.

Ernte „anno dazumal“: Strohernte im Jahr 1963 in Breitenthal mit einem Lanz-Bulldog aus dem Jahr 1952. Bild: Archiv Föhr

Das neue fusionierte Amt wird künftig den Namen „Krumbach-Mindelheim“ tragen. Wird Krumbach demnach irgendwann doch einmal Sitz des fusionierten Amtes?

Sauter: Der Name für das fusionierte Amt ist lediglich aus alphabetischen Gründen gewählt worden. Es wird, wie bereits erklärt, einen Doppelsitz in Krumbach und in Mindelheim geben. Die Führung des Amtes soll auch an beiden Standorten präsent sein. Künftig werden die Funktionen von Behördenleiter und Bereichsleiter getrennt. Bei der personellen Besetzung der neuen Ämter wird natürlich auch eine Rolle spielen, ob bei dem einen oder anderen die Pensionierung bevorsteht. Und wie in jeder Verwaltung gibt es immer wieder auch wichtige personelle Veränderungen Richtung Regierung und Ministerien. Beispielsweise ist der frühere Krumbacher Amtsleiter Georg Stark heute Leitender Ministerialrat und stellvertretender Abteilungsleiter im Landwirtschaftsministerium.

Das Krumbacher Amt ist mit etwa 85 Mitarbeitern personell deutlich stärker als Mindelheim mit rund 45 Mitarbeitern. Im Unterallgäu wird aber immer wieder betont, dass das Unterallgäu landwirtschaftlich bedeutender sei als der Raum Mittel- und Westschwaben. Was bedeutet dies für die neue Ämterstruktur?

Sauter: Die zahlenmäßige Stärke ist für den Standort Krumbach sicherlich kein Nachteil. Aber natürlich muss man bei der strukturellen Ausrichtung des fusionierten Amtes darüber nachdenken, wo welche Schwerpunkte Sinn machen.

Die „Väter“ des Krumbacher Landwirtschaftsamtes (1950): Bürgermeister Franz Aletsee, Minister Alois Schlögl und Landrat Fridolin Rothermel. Bild: Archiv ALE

Wie sieht es künftig mit der Personalausstattung aus? Nach der Verkündung der Reformpläne hieß es ja, dass kein Personal abgebaut werden soll.

Sauter: Die Personalausstattung bleibt stabil und das ist auch sehr wichtig. Die Reform dient nicht dazu, Personal einzusparen. Im Gegenteil, es soll durch effizientere Strukturen sogar mehr Personal für Beratung zur Verfügung stehen, denn der Beratungsbedarf wird künftig steigen. Man denke beispielsweise auch an Themen wie ökologischer Landbau, Tierwohl, Biodiversität, regionale Vermarktung, aber auch die Unternehmensentwicklung unserer bäuerlichen Familienbetriebe. Die Landwirtschaft befindet sich ja in einem massiven Veränderungsprozess. Mit der Neuausrichtung soll dies unterstützt werden und die Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft geführt werden.

Die Veränderungen in der Landwirtschaft sieht man auch, wenn man einen Blick in die Ortskerne zahlreicher Gemeinden wirft …

Sauter: In vielen Ortskernen müssen wir leider teilweise einen massiven Verfall von Gebäuden beobachten. Die Belebung der Ortskerne ist eine große Herausforderung. Wir müssen viel mehr darüber sprechen. Die Kommunalpolitik steht hier vor einer ganz wichtigen Aufgabe, ich selbst habe schon mit vielen Bürgermeistern über diese Thematik diskutiert. Bei den Ämtern ist hier das Amt für Ländliche Entwicklung federführend, aber es gibt natürlich mit der Landwirtschaft viele Berührungspunkte.

Alfred Sauter vor seinem Geburtshaus in Oxenbronn: Auch in seinem Heimatort hat Alfred Sauter den massiven Wandel der Landwirtschaft erlebt. Bild: Till Hofmann

Sie selbst sind auf dem Land in Oxenbronn aufgewachsen. Wie haben Sie persönlich den Veränderungsprozess in Ihrem Heimatort erlebt?

Sauter: Verglichen mit der Zahl an Landwirten während meiner Kindheit und Jugend in Oxenbronn sind da heute keine zehn Prozent mehr aktiv. Dies ist ein massiver gesellschaftlicher Umbruch, den wir meistern müssen.

Interview: Peter Bauer

Die Ämter in Krumbach und Mindelheim: Daten und Fakten

Mitarbeiter/Zuständigkeit: Dem Standort Krumbach zugeordnet sind aktuell rund 85 Mitarbeiter, Mindelheim etwa 45 Mitarbeiter. Das Krumbacher Amt (Grundsteinlegung war im Jahr 1950) ist für die Kreise Günzburg und Neu-Ulm zuständig (1880 landwirtschaftliche Betriebe bei einer Bevölkerung von rund 300 000 Einwohnern, 1278 Quadratkilometer Gebietsfläche). Das Mindelheimer Amt für den Kreis Unterallgäu und den Bereich Memmingen (2220 landwirtschaftliche Betriebe, 190 000 Einwohner, 1300 Quadratkilometer Gebietsfläche).

Landwirtschaftliche Fläche/Waldfläche: Im Bereich der Kreise Neu-Ulm/Günzburg sind es 62 000 Hektar landwirtschaftliche Fläche, Waldfläche 35 000 Hektar. Im Unterallgäu/Memmingen sind es 75 000 Hektar landwirtschaftliche Fläche und 32 500 Hektar Waldfläche.

Neue Struktur: Wie die Staatsregierung und der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter wiederholt erklärten, soll es bei der bayernweiten Reform, bei der die bislang 47 Ämter auf 32 konzentriert werden und die Zahl der Landwirtschaftsschule von 27 auf 20 reduziert wird, insgesamt keinen Personalabbau geben.

Veränderte Beratung: Wer sich bisher im Einzugsbereich des Krumbacher Amtes zum Thema Schweinezucht beraten lassen wollte, der musste nach Wertingen fahren. Bei Infos zum ökologischen Landbau war die Adresse Kaufbeuren. Jetzt sollen viele Beratungsthemen wieder unmittelbar an die Ämter vor Ort zurück verlagert werden. In Krumbach wird daher das überregional zuständige Fachzentrum für Agrarökologie aufgelöst. Dafür wird der Bereich "Prüfungen und Kontrollen" (dort wird unter anderem kontrolliert, ob Förderprogramme sachgerecht umgesetzt werden) gestärkt. Diese Abteilung ist, so der Krumbacher Amtsleiter Axel Heiß, künftig auch für den Bereich der Düngemittelverordnung zuständig. Etwas verändert hat sich der Zuständigkeitsbereich. Bisher war dies der Bezirk Schwaben (ohne den Kreis Donau-Ries), aber mit den oberbayerischen Kreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg. Künftig ist ganz Schwaben der Zuständigkeitsbereich.

