vor 38 Min.

„Krieg und Gewalt“ bei Literaten

Abend dient der Vorbereitung des Theaterbesuchs

Beim Treffen der Literaten im Neuburger Ortsteil Wattenweiler gab Josef Müller eine Einführung zu dem Drama „Mutter Courage und ihre Kinder“ von Bertolt Brecht. Die Literaten wollen am Samstag, 9. Mai, im Theater am Espach in Babenhausen die Aufführung des Schwabentheaters besuchen.

Im Anschluss entwickelte sich bei den Zuhörern eine angeregte Diskussion zum „Thema Krieg und Gewalt“.

Dabei kam eine große Bandbreite an Schlagworten aus der Runde der Zuhörer und Bezug nehmend auf die aktuellen Geschehnisse in der Weltpolitik und dem Umgang mit Flüchtlingen.

Aufgrund der sich ausbreitenden Coronaepidemie erinnerten einige an die „Spanische Grippe“, also die Grippeepidemie der 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts und hofften darauf, dass keine Panik in der Bevölkerung entstehen möge.

Josef Müller beschrieb in einem späteren Beitrag die Beobachtung einer Entfremdung von der Natur und der Religion, Alfred Kober hatte einen Glückwunschbrief des Polizeipräsidenten zu seinem 17. Buch zum Thema „Recht und Gesetz“ dabei.

Josef Kugler las zwei seiner Gedichte mit den Titeln: „Sicherheit“ und „Horror“ vor. Eine Erkenntnis des Abends lautete: Die Menschen haben aus der Geschichte leider wenig bis nichts gelernt. (zg)

