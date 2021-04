vor 32 Min.

Kritik an Plänen zum Sportzentrum: Verplempert Krumbach Aletshauser Geld?

Plus Gemeinderäte aus Aletshausen üben in einer Resolution Kritik an der Stadt Krumbach beim Vorankommen in Sachen Sportzentrum. Bürgermeister Duscher fürchtet hohe Kosten für die Gemeinde.

Von Karl Kleiber

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde der Aletshauser Haushaltplan für 2021 verabschiedet. Dabei ging es auch um den Schulverband Krumbach, bei dem Aletshausen Mitglied ist. 18 Schüler besuchen 2020/21 die Mittelschule und kosteten rund 35.000 Euro Umlage. Auch die Sanierung des Schul- und Sportzentrums wurde angesprochen. Bürgermeister Georg Duscher bemerkte dazu: „Die Sanierung des Schul- und Sportzentrums wird uns noch viel Geld kosten. Es ist ein Drama.“

