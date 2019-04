vor 40 Min.

Krötenwanderung im Landkreis - der tödliche Liebestaumel

Die Wanderung der Amphibien erreicht ihren Höhepunkt. Warum Autofahrer besonders aufpassen sollten und welche Tiere noch von Fröschen und deren Verwandten abhängen

Von Christian Gall

Mit steigenden Temperaturen erwachen die Frühlingsgefühle – nicht nur beim Menschen, sondern auch bei den zahlreichen Amphibien im Landkreis. Kröten und ihre Verwandten machen sich aus ihrem Winterquartier auf zu ihren Laichgewässern. Der Weg dorthin führt sie allerdings häufig über Straßen, die ihren Lebensraum durchschneiden. Insgesamt elf Strecken gibt es im Landkreis, an denen Kröten durch einen Zaun aufgehalten und von Helfern eingesammelt werden, sagt Ottmar Frimmel, der Naturschutzbeauftragte des Landkreises.

Kröten machen es sich auf der warmen Fahrbahn bequem

Die größte Sammelstrecke der Kröten im Landkreis ist zwischen Hagenried und Oberrohr. Gut anderthalb Kilometer weit erstreckt sich dort der Krötenzaun. Ohne ihn hätten die Tiere schlechte Karten – wie Frimmel erklärt, könnte der Straßenverkehr eine lokale Population komplett ausrotten: „Das Problem ist nicht nur, dass Kröten überfahren werden. Der Luftsog, den ein Auto verursacht, bringt Kröten in der Nähe regelrecht zum Platzen.“ Daher appelliert der Naturschützer an die Rücksicht der Autofahrer: „Wer ein Kröten-Warnschild sieht, sollte unbedingt den Fuß vom Gas nehmen.“ Wie Frimmel erklärt, hüpfen viele Tiere nicht einfach über die Straße – sie machen es sich dort gemütlich. Denn der Fahrbahnbelag speichert die Wärme des Tages und ist daher ein angenehmer Sitzplatz für die wechselwarmen Tiere. Angenehm, aber tödlich.

Der Schutz der Amphibien ist von großer Bedeutung für die Natur. Denn wer den Kröten und ihren Verwandten schadet, schadet auch vielen anderen Tierarten – und auch sich selbst. Denn die Amphibien sind ein wichtiges Glied in der Nahrungskette. Für einige Tiere wie Störche oder Reiher sind sie wertvolle Nahrung. Gleichzeitig halten die kleinen Tierchen dem Menschen Plagegeister vom Leib, denn Kröten vertilgen Mücken und deren Larven. „Ohne die zahlreichen Amphibien in unserem Landkreis würde die Anzahl der Mücken stark anwachsen“, sagt Frimmel. Um die Tiere zu schützen, wird zeitweilig sogar eine Straße gesperrt. Die Verbindungsstraße zwischen Unterrohr und Neuburg bleibt dem Naturschützer zufolge vor etwa vier bis sechs Wochen immer in den Abendstunden gesperrt.

Freiwillige Helfer bringen die Kröten zu ihren Laichplätzen

Eine wichtige Arbeit zum Schutz der Amphibien ist es, die zahlreichen Krötenzäune im Landkreis auszuleeren und den Tieren zu ihren Laichgewässern zu helfen. Ein „harter Kern“ von rund 30 Helfern hat sich für diese Aufgabe gefunden, wie Frimmel sagt. Doch mehr Unterstützer würden die Arbeit vereinfachen. „So kann man sich die Aufgabe teilen, etwa dass jemand nur am Morgen leert und ein anderer am Abend.“ Interessierte können sich direkt bei Ottmar Frimmel im Landratsamt melden unter der Telefonnummer 08221/95-307.

Die Arbeit von Ottmar Frimmel und seinen Helfer zum Wohl der Amphibien ist am Mittwoch, 3. April, um 18.30 Uhr in der Sendung „Hallo Günzburg“ auf dem Sender a.tv zu sehen.

