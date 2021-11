12-Jähriger illegal auf E-Scooter in Krumbach unterwegs

Ein 12-Jähriger fährt auf einem E-Scooter durch Krumbach. Dabei erwischt ihn die Polizei und stellt gleich mehrere Verstöße fest.

Am Montagmittag wurde ein 12-jähriger Junge, der auf einem E-Scooter unterwegs war, in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach von der Polizei angehalten. Er war ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war.

E-Scooter-Fahrer in Krumbach ist noch nicht alt genug

Aber damit nicht genug: Er war auch noch zu jung. Das Fahren von E-Scootern ist erst ab 14 Jahren erlaubt, die Polizei übergab den Roller nach eigenen Angaben an die Eltern. (AZ)