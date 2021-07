14-jähriger Radler wird bei Unfall in Krumbach verletzt

Bei Regen wollte der Bub schnell heim und kollidierte mit einem Auto. Wie der Unfall vor sich ging.

Am Montag gegen 18.10 Uhr wollte ein 14-jähriger Bub in Krumbach aufgrund des beginnenden Regens mit seinem Fahrrad schnell nach Hause fahren. In der Buchstraße fuhr der Junge an zwei geparkten Fahrzeugen vorbei und befand sich deshalb auf der Gegenspur, als ein Auto aus einem Kurvenbereich heraus entgegen kam. Sowohl der Pkw-Fahrer als auch der Radfahrer konnten trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, berichtet die Polizei. Dabei trug der Jugendliche leichte Verletzungen davon. Er wurde zur genaueren Untersuchung in das Klinikum Krumbach gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.