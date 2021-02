13:00 Uhr

Krumbach: 18-Jähriger flüchtet vor Polizei

Gegen die Ausgangssperre verstoßen: Ein 18-Jähriger flüchtete in Krumbach vor der Polizei (Symbolbild).

Eine Polizeistreife stellt einen jungen Mann, der offensichtlich die Ausgangssperre missachtete. Welche Folgen das jetzt für ihn hat.

Am Samstagabend gegen Mitternacht konnte im Bereich der Adolf-Kolping-Straße eine männliche Person gesichtet werden, die vor der Polizeistreife zu Fuß flüchtete. Doch bei seiner Flucht kam er nicht weit. Der junge Mann konnte jedoch kurz darauf, im Versuch sich zu verstecken, auf dem Boden liegend festgestellt werden. Es handelte sich dabei um einen 18-jährigen Jugendlichen, der laut Bericht der Polizei offensichtlich ohne triftigen Grund seine Wohnung verlassen hatte. Diesen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

6.500 Euro Schaden: Am späten Samstagvormittag befuhr ein 84-jähriger Pkw-Fahrer die Rudolf-Diesel-Straße und wollte in den Kreisverkehr zur Bürgermeister-Raab-Straße einfahren. Hierbei übersah er laut Polizei einen bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Pkw entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro. (zg)

