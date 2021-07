Krumbach

12:00 Uhr

18 Wohneinheiten: So kommen die Arbeiten am Englischen Park voran

Plus Zentrumsnah entstehen an der Südstraße in Krumbach neue Wohnungen in zwei Häusern. So kommen die Bauarbeiten voran.

Von Hans Bosch

Spatenstich im August 2020, Richtfest am vergangenen Donnerstag, Einzug der künftigen Bewohner ab März 2022. „Schneller kann es kaum noch gehen“, sind sich Planer, Handwerker und Besitzer der 18 neuen Wohneinheiten auf dem ehemaligen Gelände des Sägewerks Bonenberger an der Südstraße sicher. Für die Stadt bedeutet dies, dass ein jahrelang ungenutztes Grundstück nahe dem Zentrum bebaut ist und im Bereich Süd-/Mindelheimer Straße einen neuen Akzent setzt.

