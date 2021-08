20.000 Euro Schaden bei Unfall in Augsburger Straße in Krumbach

Im Krumbacher Osten stießen am Donnerstag zwei Fahrzeuge zusammen. Die B 300 musste kurzfristig gesperrt werden.

Zum Unfall am Donnerstag in der Augsburger Straße in Krumbach liegen jetzt detaillierte Informationen der Polizei vor:

Am Donnerstag, gegen 15 Uhr fuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer auf der Augsburger Straße im Krumbacher Osten stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer laut Polizei im Bereich einer leichten Linkskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort seitlich gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter.

Pkw wird total demoliert

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw um 180 Grad und kam, wie die Polizei schreibt, "völlig beschädigt zum Stillstand". Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins Klinikum Krumbach. Der beschädigte Kleintransporter war ebenfalls nicht mehr rollfähig und musste aufwendig abtransportiert werden. Hierzu war eine kurzfristige Sperrung der B 300 notwendig. Die Feuerwehr Krumbach war für die verkehrslenkenden Maßnahmen im Einsatz. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 20.000 Euro. (AZ)