vor 2 Min.

Krumbach: 21-Jähriger schlägt Autoscheibe ein und verletzt sich

Ein betrunkener 21-Jähriger schlug in Krumbach die Seitenscheibe eines Taxis ein. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er in eine Klinik musste.

In der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr zog sich ein 21-Jähriger in der Karl-Mantel-Straße in Krumbach erhebliche Verletzungen am rechten Arm und der Hand zu, nachdem er mit der flachen Hand die Seitenscheibe eines Taxis eingeschlagen hatte. Der Grund hierfür dürfte laut Polizei an dessen erheblichem Grad der Alkoholisierung gelegen haben. Ein Alkoholtest vor Ort war nicht möglich. Die Verletzungen mussten in einer Klinik behandelt werden. Der Schaden am Taxi wurde mit rund 500 Euro angegeben. (zg)