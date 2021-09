22-Jähriger fährt auf Feldweg in Krumbach gegen Holzstapel und flüchtet

Ein 22-Jähriger ist am späten Samstagabend mit einem Auto auf einem Feldweg in Krumbach gegen einen Holzstapel gefahren und anschließend geflüchtet.

Erst ist ein 22-Jähriger am Samstagabend mit einem Auto in Krumbach gegen einen Holzstapel gefahren, dann ist er geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, erschrak der junge Mann, der in dem Wagen auf einem Feldweg wartete, offenbar gegen 23 Uhr vor einem herannahenden Auto. Der 22-Jährige wendete daraufhin und fuhr dabei gegen den Holzstapel. Anschließend verließ er die Örtlichkeit.

Unfall in Krumbach: 22-Jähriger meldet Schaden nicht an Autobesitzer

Der Fahrer des anderen Autos teilte den Vorfall jedoch der Polizei mit. Spätere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Pkw dem 22-Jährigen nur überlassen war und er den Schaden dem Eigentümer nicht gemeldet hat. Gegen den 22-Jährigen wurde nun ein Verfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Es entstand lediglich am Auto ein Sachschaden, den die Polizei auf rund 1500 Euro schätzt. (AZ)

