Krumbach: 220 Masken für spezielle Abiturvorbereitung

Plus Wie das Pädagogische Schülerzentrum Krumbach auf die verschiedenen Einschränkungen des Unterrichts reagierte.

Die Wohnung ist groß, wirkt verwinkelt, unterteilt in ungewöhnlich viele kleine Räume mit Ecken und Nischen. Überall stehen Schreibtische, Bücher, Lernmaterialien. Auch, wenn das Pädagogische Schülerzentrum Krumbach zurzeit coronabedingt verwaist ist, die Lernatmosphäre ist doch an allen Ecken und Enden spürbar. Die Raumaufteilung, die Bücher in Holzregalen und die Verwendung von viel Glas, aus dem sogar der zentrale Schreibtisch besteht, sorgen für Nähe und Transparenz, für Geborgenheit und Arbeitsmotivation. Seit 26 Jahren bekommen Schüler und Eltern hier Hilfe, wenn es beim Kind in der Schule besser laufen könnte. 210 Schülerinnen und Schüler aus allen Schultypen erfahren in diesen Räumen eine auf ihre individuellen Belange abgestimmte Lernhilfe. Die spezielle Lernkultur hilft, die Unlust am Lernen und Lernblockaden zu überwinden.

Wie an allen Schulen kann auch am Pädagogischen Schülerzentrum seit einigen Wochen nicht mehr unterrichtet werden. Wir standen vor einer ungeheuren organisatorischen Herausforderung, erklärt Leiterin Gardis Rosenthal. Das, was das Lernen bei uns auszeichne, die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes, das habe sich in der Krisensituation als Problem und gleichermaßen als Chance erwiesen. Wenn in Zeiten der Corona-Krise eine Lehrkraft des Pädagogischen Schülerzentrums ein Kind erreichen will, so kann die Botschaft nicht gebündelt für eine ganze Klasse herausgegeben werden. Jeder Kontakt zum Schüler braucht im Pädagogischen Schülerzentrum seinen eigenen, ganz persönlichen Zuschnitt. Viele neue Wege zum Schüler mussten erschlossen werden, der Video-Chat, die telefonische Beratung, das Senden von Aufgaben und Übungen per E-Mail, die Schulung mittels Lernvideo.

Rund 50 Videos produziert

Max Gartner, der im Team den Schwerpunkt im Bereich von Mathematik und Naturwissenschaft hat, produzierte in der Zeit nach der Schließung der Schulen rund 50 Videos, in denen er vor allem mathematische Aufgabenstellungen und deren Lösung erklärt. Von der positiven Rückmeldung sei er überrascht gewesen, berichtet er. Viele Schülerinnen und Schüler hätten ihm rückgemeldet, seine Video-Botschaften seien absolut klar und verständlich und könnten natürlich mehrfach angeschaut werden. Teammitglied Patricia Böller findet, dass auch mancher Kontakt zu den Schülern gewonnen habe. Viele Schüler seien gehemmt bei der direkten persönlichen Begegnung. Sie wirkten freier und gelöster, wenn ein Medium dazwischengeschaltet sei. Gardis Rosenthal freut sich über den Zugewinn an Selbstständigkeit, den sie bei vielen Schülern feststellen könne. Sie glaubt, dass einige der neuen Erfahrungen durch die Corona-Krise die Lernkultur im Land langfristig verändern könnten.

Vor allem auch die Möglichkeit, dass Schüler online von jedem Ort und zu jeder Zeit Zugriff auf die Lernmaterialien haben können, das werde künftig vermehrt genutzt werden. Und wenn ein Kind über einen längeren Zeitraum hinweg krankheitsbedingt die Schule nicht besuchen könne, werde es eine andere Praxis des Kontakts mit der Klasse und den Lehrern haben, als das vor Corona der Fall gewesen sei.

Eine wichtige Tradition im Lehrbetrieb des Pädagogischen Schülerzentrums soll auch während der Corona-Krise aufrechterhalten werden: das Angebot von Vorbereitungstagen für die Abschlussprüfung. Der erste Block für das Mathematik-Abitur startet in diesem Jahr am 1. Mai, dauert bis zum 3. Mai und findet jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr im Gasthof Munding statt. Weitere Blöcke zu anderen Schultypen werden später jeweils am Wochenende vor der jeweiligen Prüfung angeboten. Die beiden größten Räume im Gasthof Munding erlauben die nötigen Mindestabstände.

Natürlich würden auch alle übrigen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten, sagt Gerdis Rosenthal, die Hygienevorschriften, insbesondere das Tragen von Mund- und Nasenschutz. Damit ausreichend Masken für alle Schüler und Lehrer bei den Abiturvorbereitungstagen zur Verfügung stehen, mussten die Näherinnen um Claudia Prommersberger-Fischer unter Hochdruck und zu außergewöhnlichen Zeiten arbeiten.