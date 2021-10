23-Jähriger klaut Dose in Krumbacher Supermarkt

Ein junger Mann lässt in Krumbach eine Getränkedose mitgehen. Die Polizei erwischt ihn.

Am Samstag beobachtete eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Bahnhofstraße Krumbach, wie ein Kunde eine Getränkedose in seine Tasche steckte und diese an der Kasse nicht bezahlte. Auf Ansprache flüchtete der 23-Jährige. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den jungen Mann im Nahbereich feststellen. An Hand der Videoüberwachung im Supermarkt konnte der Diebstahl und der Dieb zweifelsfrei nachgewiesen werden, heißt es in den Angaben der Polizei. (AZ)