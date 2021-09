31-Jähriger wird bei Schlägerei vor Bar in Krumbach schwer verletzt

Bei einer Schlägerei vor einer Bar in Krumbach ist in der Nacht zum Samstag ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Schlägerei in Krumbach: 31-Jähriger muss ins Krankenhaus

Der Mann erlitt nach Angaben der Polizei Prellungen am ganzen Körper und musste in das Krumbacher Krankenhaus gebracht werden. Weil die Personen am Tatort an der Schlägerei den Beamten zufolge stark alkoholisiert waren, ist der genaue Ablauf der Schlägerei derzeit noch unbekannt.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

