50-Jähriger aus Krumbach verliert mehrere Tausend Euro bei Online-Geldanlage

Mann wird Opfer eines Anlagebetrugs im Internet. Wovor die Polizei warnt.

Ein 50-jähriger Geschädigter ist in Krumbach Opfer von einem Anlagebetrug über das Internet geworden. Der Mann hat versucht, über einen Online-Anbieter Geld anzulegen. Zunächst erhielt der Geschädigte über einen Messengerdienst einige Angebote und wurde auch telefonisch kontaktiert.

Letztendlich ließ er sich dazu überreden, auf einer Trading-Plattform ein Konto zu eröffnen und zahlte einen kleinen Betrag ein. Als sich dieser Betrag auf seinem Konto innerhalb kurzer Zeit vervielfachte, legte er weiteres Geld an. Als er sich einen Teil des Gewinns jedoch auszahlen lassen wollte, war dies nicht möglich. Dem Anleger entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Besonders dreist war laut Polizei, dass der Anleger den Stand seines Anlagekontos vermeintlich online einsehen konnte. Bei dieser Art von Betrug werden dem Opfer mithilfe der Betrugssoftware der Handelsplattform Kontobewegungen und hohe Gewinne angezeigt. Dass seine Einlage unmittelbar beeindruckende Gewinne erzielt, überzeugt das Opfer so von dem Geschäft, dass es weitere Investitionen tätigt. Will es sich allerdings sein Guthaben auszahlen lassen, bricht der Kontakt zur Handelsplattform ab und der angebliche Berater ist nicht mehr erreichbar oder gar unbekannt. In anderen Fällen wird der Anleger mit Ausreden vertröstet oder gar überredet, noch mehr Geld einzuzahlen, damit eine Auszahlung erfolgen könne.

Eine raffinierte Form der Täuschung

Fakt ist: Die eingezahlten Gelder werden in Wahrheit nie einer Kapitalanlage zugeführt, berichtet die Polizei. Die komplette Handelsplattform einschließlich des vermeintlichen Kundenkontos ist eine Täuschung.

Die Aussichten der Opfer, ihr Geld wiederzuerlangen, sind sehr gering. Die Täter überweisen und verschieben die Kundengelder auf verschiedenste Konten im Ausland, die Betreiberfirmen der Handelsplattformen wechseln häufig und bei den Firmensitzen handelt es sich um bekannte Offshore-Briefkastenadressen. Es droht der Totalverlust des investierten Kapitals.

Bei welchen Angeboten man misstrauisch sein sollte

Misstrauisch sollte man bei Angeboten sein, die eine sichere Anlage, eine garantierte Rendite, dazu hohe Gewinne oder ein nur sehr geringes Risiko versprechen. Bonusversprechungen und Erfolgen auf Demo-Konten sollte misstraut werden. Bei Anlageangeboten im Internet sollten verschiedene Suchmaschinen genutzt werden, um möglichst umfassende Informationen zum Anbieter und zum Produkt zu erhalten.

Unaufgeforderte Anrufe im Zusammenhang mit Anlageangeboten sollten abgelehnt werden. Und auf Beratungsgespräche mit Unbekannten sollte man sich nicht einlassen. (AZ)