Abbieger streift in Krumbach Auto und haut ab

Die Polizei sucht einen Unfallverursacher, der unvermittelt vor einem Fahranfänger abbog und dessen Wagen in Krumbach streifte.

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall vom Freitag in Krumbach. Nach Angaben der Polizei war am Freitag gegen 12.40 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Nattenhauser Straße in Krumbach stadtauswärts unterwegs. Plötzlich und offenbar, ohne es vorher anzukündigen, bog ein entgegenkommender Pkw kurz vor dem Fahrzeug des Fahranfängers in die Dr.-Schlögl-Straße nach links ab. Dabei kam es laut Polizei zu einem Streifzusammenstoß. Der abbiegende Pkw setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne dass sich der Fahrer weiter um den Unfall kümmerte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Hinweise zum Vorfall werden an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905 erbeten. (adö)