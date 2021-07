Krumbach

vor 17 Min.

Abschlusszeugnisse in Krumbach für 47 Erzieherinnen und zwei Erzieher

Plus Warum Fachakademiedirektor Helmut Stuber von der Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach meint, der Beruf Erzieherin werde unterschätzt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Abschlussfeiern in Corona-Zeiten zu organisieren steckt voller Tücken. Das gilt auch für die Fachakademie für Sozialpädagogik, die immerhin über beneidenswerte Ausgangsbedingungen verfügt. Eine Feier im Freien auf dem Schlosshof in Krumbach bietet sich geradezu an. Schloss, St. Michael und der Stadtgarten bilden einen stilvollen und zudem geschlossenen Rahmen. Kunstvoll bemalte Transparente aus den Schlossfenstern und zahlreiche Sonnenblumen verwiesen auf den besonderen Anlass. Man feierte im Herzen der Stadt und tat dies als geschlossene Gesellschaft. Dass zwischendurch ein paar dunkle Wolken aufzogen, ein fernes Grollen sich vernehmen ließ und ein paar dünne Tropfen fielen, es tat der Feierlaune am Ende der fünfjährigen Ausbildungszeit keinen Abbruch.

