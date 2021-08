Aggressiver Hund beißt kleinen Hund in Krumbach tot

In Krumbach attackiert ein offenbar freilaufender Hund einen kleinen, angeleinten Hund. Dieser stirbt später in der Tierklinik.

Am Dienstagvormittag ging eine 68-jährige Frau mit ihrem kleinen, angeleinten Hund, einem Chihuahua, in der Krumbacher Synagogengasse spazieren. Plötzlich tauchte ein anderer Hund auf, griff den kleinen Hund an und biss diesen laut Bericht der Polizei mehrfach.

Der Chihuahua musste anschließend in der Tierklinik Babenhausen behandelt werden, wo er kurze Zeit später verstarb. Den Besitzer des aggressiven Hundes erwartet nun ein Verfahren, da er geltende Auflagen zur Haltung des Tieres, die durch die Stadtverwaltung bereits erlassen waren, nicht eingehalten hatte, berichtet die Polizei abschließend.



Unfall: Ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 8.10 Uhr in der Thannhauser Bahnhofstraße. Eine 84-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Judengasse nach rechts einbiegen und übersah laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Lkw. Am Lkw wurde eine Hydraulikstütze verbogen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AZ)