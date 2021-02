13:00 Uhr

Krumbach: Aggressiver Skateboard-Fahrer rammt 53-jährigen Mann

Zwischenfall in der Krumbacher Lichtensteinstraße vor der FOS/BOS. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag kam es gegen 14 Uhr in der Krumbacher Lichtensteinstraße im Bereich der neuen FOS/BOS zu einer Körperverletzung durch einen Skateboard-Fahrer. Dieser fuhr laut Polizei auf einen 53-jährigen Mann zu und rammte diesen. Anschließend seien, so die Polizei, zusätzlich beleidigende Worte gefallen.

So beschreibt die Polizei den Skateboard-Fahrer

Der Skateboard-Fahrer war laut Beschreibung der Polizei etwa 175 Zentimeter groß, etwa 17 Jahre alt und hatte braune, lockige Haare. Zudem trug er einen auffälligen, weißen Hut. Personen die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/9050 zu melden. (zg)

