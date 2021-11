Am Krumbacher Marktplatz startet wieder die Wunschbaum-Aktion

Welche Besonderheiten es in Krumbachs Zentrum neben der Wunschbaum-Aktion gibt und wie sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

Was wäre der Krumbacher Marktplatz im Dezember ohne die große, geschmückte Tanne? Auch wenn diese allein schon ein Hingucker ist, ist der Christbaum im Dezember noch einiges mehr. Quartiersmanagement, Jugendpflege und Familienstützpunkt Krumbach verwandeln die Tanne wieder in einen Wunschbaum. Dann schmücken nicht nur große Kugeln und Lichter den Baum, sondern auch viele verschiedene Wünsche. Das Projekt wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal in Krumbach durchgeführt und fand dabei viel Anklang. Ob kleine oder große Wünsche: Zahlreiche Wunscherfüller und -erfüllerinnen begaben sich auf den Weg, um anderen Menschen Freude zu schenken.

Das Ganze geht laut Pressemitteilung ganz einfach: Auf der Homepage der Stadt Krumbach und des Bürgerhauses lässt sich eine Vorlage finden, auf die ein Wunsch sowie Name und Adresse der wünschenden Person notiert werden kann. Dieses "Formular" - der Wunschstern und die Kontaktdaten - kann dann in den Briefkasten des Bürgerhauses eingeworfen werden.

Wünsche werden anonym am Krumbacher Wunschbaum angebracht

Aischa Yurt vom Quartiersmanagement und Melissa Niedermair von der Jugendpflege sorgen dann dafür, dass der Wunsch ganz anonym an den großen Baum am Marktplatz angebracht wird. Passanten können sich die verschiedenen Wünsche dann anschauen und sich dazu entscheiden, den ein oder anderen davon in Erfüllung gehen zu lassen. Vielleicht hat jemand beispielsweise eine Barbiepuppe daheim, die sich ein Kind so sehr wünscht, oder möchte den lokalen Einzelhandel unterstützen, indem der gewünschte Kalender direkt vor Ort gekauft wird? Schön wäre es natürlich, wenn sich die Wünsche in Krumbach erfüllen lassen könnten und somit die Krumbacher Läden davon profitieren.

An den Wunschbaum lassen sich nicht nur materielle Wünsche anbringen, sondern auch diejenigen, die sich mit Geld nicht erfüllen lassen. Eine Begleitung beim Spazieren oder einen Partner fürs Schachspielen - Wünsche nach Gesellschaft können ebenso im Bürgerhaus abgegeben werden. "Natürlich ist ein Zusammenkommen Corona-bedingt nicht immer möglich, doch soll den Menschen, die gerade in dieser Zeit besonders unter der Einsamkeit leiden, eine Perspektive gegeben werden", heißt es weiter in der Mitteilung.

Ziel ist es, Menschen in Krumbach zusammenzubringen

"Statt für ein persönliches Treffen findet sich ja vielleicht jemand für ein Pläuschchen am Telefon", so Jugendpflegerin Melissa Niedermair. Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen - Menschen, die Wünsche haben und Menschen, die Wünsche erfüllen möchten. Hat eine Person einen passenden Wunsch am Baum gefunden, den diese erfüllen möchte, kann dieser abgenommen und Kontakt zum Quartiersmanagement oder der Jugendpflege aufgenommen werden. So ist es ganz einfach seinen Mitmenschen ein bisschen Freude zu schenken. "Wir waren im vergangenen Jahr wirklich überwältigt von so vielen erfüllten Wünschen!", erzählt Heike Feßler vom Familienstützpunkt begeistert. So hofft das Team im Bürgerhaus darauf, dass auch dieses Jahr gemeinsam der Zauber der Weihnachtszeit versprüht werden kann und viele Wünsche wahr werden!

Neben dem Wunschbaum gibt es aber auch heuer noch etwas Weiteres am Marktplatz zu bestaunen: Ab Dezember hängt dort wieder der Weihnachtsbriefkasten. In diesen lässt sich die ganz persönliche Weihnachtspost ans Christkind einwerfen. Das Christkind hat wie jedes Jahr jede Menge zu tun, aber über einen Brief freut es sich immer. Vielleicht findet es sogar die Zeit zurückzuschreiben? Natürlich muss jeder Brief mit der Adresse des Absenders versehen werden, sonst weiß das Christkind ja gar nicht, wohin die Antwort muss! Die Weihnachtspost mit der Anschrift "An das Christkind, Himmelstadt" in den Briefkasten am Marktplatz werfen und abwarten! Die Post muss allerdings bis spätestens zum 22. Dezember eingeworfen werden, sonst ist das Christkind schon unterwegs zum Geschenkeverteilen und hat keine Zeit mehr, um zu antworten. Briefeschreiber/-innen sollten also nicht zu lange warten!

Außerdem lässt sich schon mal ein Termin im Kalender vermerken: Am Freitag, 10. Dezember, gibt es wieder die beliebten Basteltüten von Quartiersmanagement, Jugendpflege und Familienstützpunkt. Die Tüten werden an den Freitagen im Dezember um jeweils 10 und 14 Uhr an den großen Christbaum am Marktplatz angebracht, sodass sie von Bastelbegeisterten ganz einfach "gepflückt" werden können. "Da die Tüten im vergangenen Jahr sehr schnell vergriffen waren, heißt es schnell sein!", betonen die Organisatoren. Ebenso können Basteltüten vorab im Bürgerhaus reserviert und dort abgeholt werden. Falls das Wetter am 10. Dezember eine Bastelverteilung nicht erlauben sollte, wird ein Ausweichtermin bekannt gegeben. (AZ)