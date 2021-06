Angebliche Polizisten wollen an Wertsachen im Raum Krumbach ran

Im Krumbacher Raum waren Telefonbetrüger aktiv. Was die Polizei für solcherlei Anrufe an Handlungsempfehlungen gibt, damit man nicht Opfer wird.

Insgesamt acht Personen meldeten sich am Dienstag bei der Polizeiinspektion Krumbach und gaben an, von Betrügern angerufen worden zu sein. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten ihre Opfer mit einer angeblichen Straftat (Einbruch, Raub) in der Nachbarschaft in die Irre zu führen. Sicherheitshalber sollen sie deshalb ihre Wertsachen einem vermeintlichen Polizeibeamten übergeben. Zum Glück, so die Polizei in ihrem Bericht, reagierten alle Angerufenen besonnen und beendeten das Gespräch, ohne dass ein Schaden entstanden ist.

Damit solche Betrüger auch in Zukunft keinen Erfolg haben, gibt die Polizeiinspektion Krumbach folgende Verhaltenstipps:

"Sprechen Sie mit Angehörigen über Gefahren durch betrügerische Telefonanrufe. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder nach ihren Vermögensverhältnissen ausfragen. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an unbekannte Personen. Seien Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Nachbarschaft ältere Menschen leben. Sprechen Sie mit ihnen über dieses Phänomen." (AZ)