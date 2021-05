Arbeiter bedroht Kollegen bei Firma Faist in Niederraunau mit Messer

Vor rund zwei Wochen ist die Krumbacher Polizei mit einem größeren Aufgebot auf dem Gelände der Firma Faist in Niederraunau aufgeschlagen. Was war passiert?

Die Krumbacher Polizei ist am 29. April gegen Mittag mit mehreren Streifenwagen auf dem Gelände der Firma Faist in Niederraunau im Einsatz gewesen, teilte Polizeisprecher Claus Schedel am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Zwei Mitarbeiter, so der stellvertretende Inspektionsleiter, waren aneinander geraten.

Nach Auskunft der Polizei hatte einer der beiden Kollegen einen Scherz gemacht, den der andere vermutlich falsch verstanden habe - er habe daraufhin ein Messer gezückt und seinen Kollegen damit bedroht.

Krumbacher Polizei rückt bei Firma Faist in Niederraunau an

Die Krumbacher Polizei eilte daraufhin mit mehreren Beamten zum Gelände der Firma. "Mann mit Messer - da reagieren wir natürlich erst einmal sensibel. Den Einsatz haben dementsprechend wohl auch viele Menschen mitbekommen", berichtet Schedel. Der Fall habe sich letztlich allerdings, trotz des Straftatbestands der Bedrohung, harmlos aufgeklärt. Nach Angaben des Polizeisprechers kam niemand zu Schaden. (loto)

