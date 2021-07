Krumbach

19:00 Uhr

Auf den Spuren von Bischof Joannes Sproll durchs Krumbad

In der Adelsheidsburg bewohnte der exilierte Bischof das Erkerzimmer mit Blick in Richtung Heimat.

Plus Bischof Joannes Baptista Sproll fand 1941 Zuflucht im Krumbad. Wie es dazu kam und welche Orte eine besondere Bedeutung für ihn hatten.

Von Gertrud Adlassnig

Das Gelände des Krumbads ist für viele Kurgäste, aber auch Bewohner der Region ein lohnendes Ziel. Beschriftete Nordic-Walking- und Wanderwege führen durch das Areal und verheißen Erholung in einer intakten Natur - eine mehr und mehr in Mode kommende Freizeitbeschäftigung. Doch das Krumbad lässt sich auch unter einem ganz anderen Aspekt erfahren. Zwei Hinweistafeln erinnern an einen Zwangs-Kurgast, für den das Krumbad über Jahre hinweg ein Exil, aber auch eine relativ sichere Heimstatt und Ort der Pflege wurde: Wer seinen Spaziergang auf den Spuren des Joannes Baptista Sproll, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, unternimmt, muss sich mit einem aufrechten Menschen auseinandersetzen, dem das eigene Wohl weniger wert war als die Wahrheit und seine innerste Glaubensüberzeugung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen