Krumbach

18:30 Uhr

Aufwertung oder unnötig? Die Sperrung des Marktplatzes spaltet die Krumbacher

Plus Bis Ende August bleibt der Krumbacher Marktplatz nur einseitig befahrbar. Was seit fünf Jahren so geregelt ist, wird noch immer diskutiert. Woher rührt der Zwist?

Von Nadine Rau

Schaut man von oben auf den Krumbacher Marktplatz, ließe sich in Gedanken genau in der Mitte eine Linie ziehen. Die eine Seite kann derzeit von Autos befahren werden, die andere, die Südseite, bleibt von Mai bis August gesperrt. Die Krumbacher Bevölkerung scheint durch diese Umleitung ebenso gespalten zu sein.

Themen folgen