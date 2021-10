Krumbach

07:00 Uhr

Ausstellung: Wenn es in Krumbach vor Wabatos nur so wimmelt ...

Plus Im Heimatmuseum in Krumbach wurde jetzt die erste Einzelausstellung von Wabato Movement eröffnet. Eine Vielfalt der skurrilen Wabato-Skulpturen bevölkert die Szenerie.

Von Thomas Niedermair

Skurrile Gestalten, die bei näherem Hinsehen ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Charme entwickeln können, haben die Räumlichkeiten des Mittelschwäbischen Heimatmuseums in Besitz genommen. Dort kann nämlich den Wabatos begegnet werden, comichaften Figuren mit Wiedererkennungswert, die der Künstler Andreas Birkner alias Wabato Movement geschaffen und mit wechselnden Techniken umgesetzt hat. Unter dem Motto "Keep it moving" wurde jetzt die erste Einzelausstellung des in Ebershausen lebenden Schöpfers der wundersamen Wesen eröffnet.

