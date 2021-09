Auto in Krumbach gestreift - 1000 Euro Schaden

Bei einem Unfall auf einem Krumbacher Parkplatz entstand erheblicher Sachschaden.

Am Montag fuhr ein 56-Jähriger zur Mittagszeit mit seinem Lkw auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Krumbacher Bahnhofstraße. Hierbei hielt er laut Polizei den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht ein und streifte einen parkenden Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (AZ)